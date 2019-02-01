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​​​​​​​Denetimliyi de yaktı…

​​​​​​​Denetimliyi de yaktı…

01 Şubat 2019 Cuma 16:37
​​​​​​​Denetimliyi de yaktı…

Denetimliyi de yaktı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel haber

Mağusa’da düzenlenen “Huzur Operasyonu” kapsamında tasarrufunda 122 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Mohamed Alnoor Ahmed Alnoor bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 25 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Huzur Operasyonu” kapsamında tasarrufunda 122 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Mohamed Alnoor Ahmed Alnoor hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alnoor, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı Alnoor’un daha önceden işlemiş olduğu uyuşturucu suçundan dolayı 18 Ocak 2018 tarihinde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak “Denetimli Serbestlik Yasası”ndan yararlandığı ortaya çıktı.

Çantasında 122 mlgr uyuşturucu bulunmuştu…

Meselenin tahkikat memuru, 25 Ocak 2019 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “Huzur Operasyonu” kapsamında yolda yürüyen zanlı Mohamed Alnoor Ahmed Alnoor’un kimlik kontrolü için durdurulduğunu söyledi. Kimlik kontrolü için durdurulan zanlının polis ekiplerine kimlik ibraz edemediği ve şüpheli davrandığı gerekçesiyle üzerinde arama yapıldığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının çantasında 122 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, ayrıca zanlının daha önceden işlemiş olduğu uyuşturucu suçundan dolayı 18 Ocak 2018 tarihinde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak “Denetimli Serbestlik Yasası”ndan yararlandığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyen tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mohamed Alnoor Ahmed Alnoor’un davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 01.02.2019 21:10
Anahtar Kelimeler:
TutukluOperasyon
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