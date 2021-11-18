Demokrat Parti (DP) Girne ilçesi Alsancak Örgütü kuruldu

Örgüt Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı ve örgüt yönetiminin de belirlendiği açılış gecesinde, Örgüt Başkanlığı’na İsmail Tarancı, Kadın Kolları’na Emine Verese, Gençlik Kolları’na ise Şener Özekmekçi getirildi.

Demokrat Parti Girne İlçesi Alsancak Örgütü'nün açılış gecesinde partililere hitap eden Ataoğlu, DP'nin halkın umudu haline geldiğini, her geçen gün DP'ye katılımın arttığını vurgulayarak, "Halkımızın umudunu boşa çıkarmayacağız. Sorumluluğumuzun bilincinde, siyasi ve ekonomik anlamda ülkenin daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için ekiplerimiz de projelerimiz de hazırdır" dedi.