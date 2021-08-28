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“Delirenler” oyunu Asya bebek için oynanacak

LTB organizasyonunda 8 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da oynanacak oyunun tüm geliri Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak

28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:09
“Delirenler” oyunu Asya bebek için oynanacak

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Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) düzenlediği, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir sanatsal direniş eylemi olan ‘Delirenler’ adlı sokak tiyatrosu Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda ikinci kez Lefkoşa’da seyirciyle buluşacak. 8 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da oynanacak ve tüm geliri SMA Tip -1 hastası olan Asya Polatlı’nın tedavi masrafları için kullanılacak Delirenler oyunu saat 19.30’da başlayacak. Oyun biletleri mesai saatleri içerisinde LTB binası zemin katında bulunan Halkla İlişkiler Noktası ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir. Oyun gecesi Merkez Lefkoşa’da da bilet satışı yapılacak.
Oyun Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusundaki tedbirlerle oynanacak

Açık havada oynanacak sokak tiyatrosu oyunu Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ile düzenlenecek. Oyunu izleyecek seyircilerden aşısız olmaları durumunda son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi istenecek.
Oyun gazete haberlerinden ve sevilen öğretmen Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak Yaşar Ersoy tarafından kurgulandı ve yazıldı. Ersoy,oyunun dramaturjik yapısı içinde,Nazım Hikmet’in,Faize Özdemirciler’in, Neşe Yaşın’ın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini de Umut Ersoy yaptı. Afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti. Oyunda Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Umut Ersoy rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Delirenler Oyunu
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