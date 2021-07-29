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Davulcu: “Saray ya da Millet Bahçesi'ne ihtiyaç yok”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Saray ya da Millet Bahçesi'nin Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olmadığını, ülkelerin itibarının; halkının refah seviyesi, kültür-sanat, bilim ve ilimle ölçülmesi gerektiğini belirtti. 

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:45
Davulcu: “Saray ya da Millet Bahçesi'ne ihtiyaç yok”

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haberatör Web TV'de Ayşe Menekşeli'nin sunduğu Doğru Açı programına katılan Davulcu, 20 Temmuz kutlamaları için ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ve yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın müjde olarak yapılacağını açıkladığı binalara Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyacı olmadığını söyleyen Davulcu, “Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurabiliriz. Yeter ki Türkiye halklarının vergileri üzerinden Kıbrıslı Türk toplumu kullanılmasın” dedi. 

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Davulcu, “Türkiye halklarını seven sayan ve onlarla kendini iç içe gören biri olarak Türkiye'nin şu anda başında olan insanlar yüzünden Türkiye'yi karalamayı istemediğini ancak siyasi yapıyı eleştirirken Türkiye insanını üzdüklerini bildiklerini” söyledi. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik sözleri de değerlendiren Davulcu, Türkiye'de koalisyon ortağı pozisyonundaki bir partinin başkanının söylediği sözlerin anlaşılır hiçbir yanı olmadığını belirterek, Akıncı'nın gereken cevabı zaten verdiğini belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 29.07.2021 22:27
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