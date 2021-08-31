banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
14 yaşındaki çocuk kayıp
14 yaşındaki çocuk kayıp
Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
“Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
banner376

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi cinsel tacize karşı yürüyüş düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi artan cinsel taciz olaylarına karşı bir yürüyüş düzenliyor. 

31 Ağustos 2021 Salı 16:45
DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi cinsel tacize karşı yürüyüş düzenliyor

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, cinsel tacizin kurbanın onayı olmadan güç kullanılarak ya da tehdit edilerek yapılan istenmeyen cinsel içerikli davranışları içerdiğini, bu davranışlara maruz kalan kurbanların kısa vadede şok, korku gibi belirtiler gösterirken, uzun vadede kaygı, travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunların ortaya çıktığını belirtti. 

banner341
DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi olarak çoğunlukla konuşulamayan, bu yüzden de yokmuş zannedilen bu sorunun var olduğunu ve yüksek sesle dillendirilmesi gerektiğini toplumumuza hatırlatmak amacıyla bu yürüyüşü düzenlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Fatih Bayraktar, duyarlı tüm bireyleri ve sivil toplum kuruluşlarını cinsel taciz mağdurlarına destek olmak üzere yürüyüşe beklediklerini kaydetti. 

“Cinsel Tacize Dur De!” yürüyüşü yarın saat 18.30’da, DAÜ-Lefkoşa yolu üzerinde bulunan Batıkent Evleri’nde gerçekleştirilecek.

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2021 17:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz Doğa Koleji: ‘’Öğrencimizle gurur duyuyoruz’’
Doğu Akdeniz Doğa Koleji: ‘’Öğrencimizle gurur duyuyoruz’’
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” uygulaması yapılmasını talep etti
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” uygulaması yapılmasını talep etti
Cumhurbaşkanı Tatar Atıcılık Federasyonu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Atıcılık Federasyonu’nu kabul etti
BİO-DER: “Petrol sızıntısından tüm canlıların etkileneceği açıktır”
BİO-DER: “Petrol sızıntısından tüm canlıların etkileneceği açıktır”
Bir haftada 10 yangın meydana geldi
Bir haftada 10 yangın meydana geldi
Çiçek: “Sızıntı kıyılarımıza gelirse bugüne kadarki en büyük felaket olur”
Çiçek: “Sızıntı kıyılarımıza gelirse bugüne kadarki en büyük felaket olur”
KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 44 kazada bir kişi öldü 14 kişi yaralandı
KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 44 kazada bir kişi öldü 14 kişi yaralandı
İtfaiye Müdürlüğü seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamasını istedi
İtfaiye Müdürlüğü seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamasını istedi
9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Polisten 100 dolarlık sahte banknotlarla ilgili uyarı
Polisten 100 dolarlık sahte banknotlarla ilgili uyarı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim