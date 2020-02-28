banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106936
ALTIN
325.142
DOLAR
6.2129
STERLİN
8.0055
EURO
6.8417
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler söyleşisi ile devam etti

DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler söyleşisi ile devam etti

28 Şubat 2020 Cuma 13:41
DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler söyleşisi ile devam etti
banner337

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rüstem Kitabevi ile imzaladığı protokol çerçevesinde sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler söyleşisi ile devam etti. Geçtiğimiz günlerde Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen etkinlikte Kartaler, “Müze Yapmak Kolay Mı?” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söz konusu etkinlikte Kartaler, müzenin toplumdaki rolü, bunun proje süreçlerine etkileri gibi konuların yanı sıra, bir müze oluşturma projesinin fikir aşamasından başlayarak, mekan, tema, koleksiyon ekseninde nasıl hayata geçirilebileceği konusunu masaya yatırdı. Öte yandan “Paydaşlarımız kim olmalı? Nasıl başlıyoruz? Proje ekibinde kimler olmalı? Müzeyi kimin için yapıyoruz? Sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız?” gibi sorular üzerinde duruldu.

Kartaler söyleşisinde şu ifadelere yer verdi; “Çağdaş müze anlayışının ve bu bağlamda kent müzelerinin günümüzde iletişime açık, çevreyi ve kent sakinlerini içine katabilen, bu bağlamda geliştirdiği özel projelerle bunu gerçekleştiren, demokratik bir yapı ve yönetim biçimini benimseyen postmodernist bir tavra kavuşmuştur. Biriktirdiği koleksiyondan çok müze çatısı altında yapılan geçici sergiler ve projeler önem arz ediyor. Kent müzeleri özelinde konuşulacak olursa geçmişi topluyor ama günü de arşivliyor, hafıza katmanlarını içinde barındırıyor. Kent müzelerinin tarafsız olması önemli, barışçıl gelecek için kolektif çalışmayı bilmesi gerekiyor. Bu nedenle çok paydaşlı bir yönetim ve katılım düşünülmeli. Sivil toplum, yerel ve merkezi yönetimler, etnik guruplar bu yapı içinde yer almalı. Sürdürülebilirlik ise diğer bir sorunu oluşturuyor”.

Günümüzde kent müzelerinin yerelde kimlik, göç, iklim değişikliği ve özelde ise dünyada sorun olan durumlar üzerinden yapılandığına değinen Kartaler, müzelerin de bir öğrenme yeri olduğunu ve topluma bilgi vermek ile ilgili bir yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı. 

Kent müzelerinin kente dair sorunların kolektif ve demokratik katılımcılıkla tartışılıp gelecek için yeni düşüncelerin üretildiği ve bu bağlamda projeler gerçekleştirildiği bir merkez konumunda olduğuna değinen Kartaler, kent müzelerinin hafıza depoları olduğu kadar, kültürel çeşitlilik, kültürel diyalog, kültürel erişim, katılım, kapsayıcılık, kültür politikaları, entegrasyon gibi değerlerle yapılandığını belirtti.

Kartaler söyleşisinde su ifadelere yer verdi: “CAMOC kent müzelerinin takip edilmesi açısından izlenmesi gereken uluslararası bir oluşum. Ayrıca müzeler konusunda da ICOM’un takip edilmesi güncel bilgi ve gelişmeler, dünyada uygulanan örnekler ve sonuçları bağlamında oldukça önemli”.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiYeşim Kartaler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sendikalar Federasyonu’na Üye Sendikaların Kadın Bürolarından Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Ortak Etkinlikler
Dünya Sendikalar Federasyonu’na Üye Sendikaların Kadın Bürolarından Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Ortak Etkinlikler
Mdp Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Şehitlere Rahmet Diledi
Mdp Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Şehitlere Rahmet Diledi
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Tedavi Gören 291 Hastanın 86'sı Sevk Edildi
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Tedavi Gören 291 Hastanın 86'sı Sevk Edildi
Arıklı: “Bu tür acıların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz”
Arıklı: “Bu tür acıların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz”
Memur-sen: “kıbrıs Türk Halkı Ve Büyük Türk Milleti Tasada Da, Kıvançta Da Bütündür”
Memur-sen: “kıbrıs Türk Halkı Ve Büyük Türk Milleti Tasada Da, Kıvançta Da Bütündür”
Acil vakalara Kolan ve Yakındoğu Hastanesinde bakılıyor
Acil vakalara Kolan ve Yakındoğu Hastanesinde bakılıyor
Anastasiadis, Akıncı’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, yardım teklif etti
Anastasiadis, Akıncı’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, yardım teklif etti
“İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu DAÜ’de sahnelendi
“İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu DAÜ’de sahnelendi
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Fidan Dikti
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Fidan Dikti
Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar’a taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar’a taziye mesajı gönderdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim