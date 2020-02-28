DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler söyleşisi ile devam etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rüstem Kitabevi ile imzaladığı protokol çerçevesinde sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler söyleşisi ile devam etti. Geçtiğimiz günlerde Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen etkinlikte Kartaler, “Müze Yapmak Kolay Mı?” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söz konusu etkinlikte Kartaler, müzenin toplumdaki rolü, bunun proje süreçlerine etkileri gibi konuların yanı sıra, bir müze oluşturma projesinin fikir aşamasından başlayarak, mekan, tema, koleksiyon ekseninde nasıl hayata geçirilebileceği konusunu masaya yatırdı. Öte yandan “Paydaşlarımız kim olmalı? Nasıl başlıyoruz? Proje ekibinde kimler olmalı? Müzeyi kimin için yapıyoruz? Sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız?” gibi sorular üzerinde duruldu.

Kartaler söyleşisinde şu ifadelere yer verdi; “Çağdaş müze anlayışının ve bu bağlamda kent müzelerinin günümüzde iletişime açık, çevreyi ve kent sakinlerini içine katabilen, bu bağlamda geliştirdiği özel projelerle bunu gerçekleştiren, demokratik bir yapı ve yönetim biçimini benimseyen postmodernist bir tavra kavuşmuştur. Biriktirdiği koleksiyondan çok müze çatısı altında yapılan geçici sergiler ve projeler önem arz ediyor. Kent müzeleri özelinde konuşulacak olursa geçmişi topluyor ama günü de arşivliyor, hafıza katmanlarını içinde barındırıyor. Kent müzelerinin tarafsız olması önemli, barışçıl gelecek için kolektif çalışmayı bilmesi gerekiyor. Bu nedenle çok paydaşlı bir yönetim ve katılım düşünülmeli. Sivil toplum, yerel ve merkezi yönetimler, etnik guruplar bu yapı içinde yer almalı. Sürdürülebilirlik ise diğer bir sorunu oluşturuyor”.

Günümüzde kent müzelerinin yerelde kimlik, göç, iklim değişikliği ve özelde ise dünyada sorun olan durumlar üzerinden yapılandığına değinen Kartaler, müzelerin de bir öğrenme yeri olduğunu ve topluma bilgi vermek ile ilgili bir yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı.

Kent müzelerinin kente dair sorunların kolektif ve demokratik katılımcılıkla tartışılıp gelecek için yeni düşüncelerin üretildiği ve bu bağlamda projeler gerçekleştirildiği bir merkez konumunda olduğuna değinen Kartaler, kent müzelerinin hafıza depoları olduğu kadar, kültürel çeşitlilik, kültürel diyalog, kültürel erişim, katılım, kapsayıcılık, kültür politikaları, entegrasyon gibi değerlerle yapılandığını belirtti.

Kartaler söyleşisinde su ifadelere yer verdi: “CAMOC kent müzelerinin takip edilmesi açısından izlenmesi gereken uluslararası bir oluşum. Ayrıca müzeler konusunda da ICOM’un takip edilmesi güncel bilgi ve gelişmeler, dünyada uygulanan örnekler ve sonuçları bağlamında oldukça önemli”.