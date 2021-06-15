DAÜ İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı sunuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ilk kez İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı sunuyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, program İngilizce dilinde ve 4 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez sunuluyor.