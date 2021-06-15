DAÜ İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı sunuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ilk kez İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı sunuyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, program İngilizce dilinde ve 4 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor.
Son Güncelleme: 15.06.2021 15:37
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ilk kez İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı sunuyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ilk kez İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı sunuyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, program İngilizce dilinde ve 4 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor.