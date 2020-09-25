DAÜ Covıd-19 Farkındalık Komitesi: “DAÜ Senatosu’nun Çevrim İçi Eğitim Kararı Doğru”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi, DAÜ Senatosu`nun aldığı çevrim içi eğitim kararının, hem toplum sağlığının hem de öğrencilerin sağlığının korunması açısından mevcut durumda alınması gereken örnek bir karar olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi, kararla ilgili yaptığı açıklamada, esnafın bu konudaki ekonomik çekincelerinin haklı olduğunu ancak üniversitelerin birinci derece önceliğinin ekonomik konular olmaması gerektiğini kaydetti.

Üniversite için önceliğin öğrenci, personel ve toplum sağlığı olduğunu ifade eden Komite, alınan bu kararın, Gazimağusa halkını ve esnafını korur nitelikte ve “önce sağlık” ilkesi bağlamında tüm paydaşların çıkarına bir karar olduğunu belirterek, “Aksi bir karar gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan şu andan daha da kötü senaryoların ortaya çıkmasına yol açabilecektir” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi’nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“DAÜ Senatosu, 12 Ekim’de başlayacağı açıklanan 2020-21 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimin tamamen çevrim içi olarak yürütülmesine karar vermiştir. Komite olarak bir kısım esnafın bu konudaki tepkilerini anlayışla karşılamakla birlikte bu konuda toplum olarak sağduyulu bir yaklaşım içinde olmamız gerektiğini hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Unutulmamalıdır ki; sağlık olmadan ekonomik gelişme söz konusu olamaz. Pandemi döneminde sağlık odaklı kararlar üretmek her zaman öncelikli olmalıdır.

23 Eylül 2020 tarihinde ülkemizde 14 vaka saptanmıştır. Bu vakaların 4 tanesinin yerel vaka olduğu açıklanmıştır. Bir süredir devam eden bu durum virüsün toplum içerisinde sirküle olduğunun göstergesidir. Bu sirkülasyona bir de öğrencilerin eklenmesi sağlık sistemi üzerindeki yükü artıracak ve olası sonraki yoğun bulaşların artışını tetikleyecektir. Bu rakamların sadece saptanabilen vakaları gösterdiği unutulmamalı ve aslında aramızda dolaşan asemptomatik vaka sayısının teorik olarak çok daha fazla olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde bu konuda yapılmış kapsamlı bir araştırma olmadığından ve son 2-3 haftalık süreçte yaşanan artış durumundaki belirsizlikten ötürü asemptomatik dolaşan vakalara yönelik net bir öngörü henüz oluşmamıştır.

Öğrencilerimizin çoğunlukta olduğu Türkiye gibi yakın coğrafyalarda durum maalesef benzer veya daha kötüdür. Ayrıca, halihazırda bir pandemi hastanesi bulunmayan ülkemizde mevcut yatak sayısı, yoğun bakım ünitesi gibi tıbbi parametrelerin yeterliliği tartışmalıdır. Gelecek öğrenciler için uygulanması gereken karantina açısından kapasite ve koşullar da benzer şekilde tartışmalıdır. Şöyle ki, DAÜ`ye gelmesi söz konusu olan 9000 öğrenci vardır ancak üniversitenin sağlayabileceği karantina kapasitesi 200 öğrenci civarındadır. Ayrıca, öğrencilerin gelmesi durumunda temas izleminin ne derece yapılabileceği ve sonbaharda artması öngörülen diğer solunum yolu enfeksiyonları ile sağlık sisteminin bu yüke ne derece hazırlıklı olduğu bilinmemektedir. Gerek DAÜ özelinde gerekse ülkemizdeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören pek çok yabancı öğrencinin böyle bir durumda ülkeye davet edilmesi toplum sağlığı ve öğrencilerin sağlığı açısından sakıncalı olacaktır.”

DAÜ Covid-19 Farkındalık Komitesi’nin açıklamasında “Prof. Dr. Nahide Gökçora - Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Sibel Sakarya - Koç Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç – DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran – DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Levent Eker – DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Uzmanı Ve Yrd. Doç. Dr. Tevhide Ziver - DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı” imzaları yer aldı.