banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1131
ALTIN
455.636
DOLAR
7.5759
STERLİN
9.6688
EURO
8.8196
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

DAÜ Covıd-19 Farkındalık Komitesi: “DAÜ Senatosu’nun Çevrim İçi Eğitim Kararı Doğru”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi, DAÜ Senatosu`nun aldığı çevrim içi eğitim kararının, hem toplum sağlığının hem de öğrencilerin sağlığının korunması açısından mevcut durumda alınması gereken örnek bir karar olduğunu vurguladı.

25 Eylül 2020 Cuma 11:25
DAÜ Covıd-19 Farkındalık Komitesi: “DAÜ Senatosu’nun Çevrim İçi Eğitim Kararı Doğru”
banner337
banner351

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi, DAÜ Senatosu`nun aldığı çevrim içi eğitim kararının, hem toplum sağlığının hem de öğrencilerin sağlığının korunması açısından mevcut durumda alınması gereken örnek bir karar olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi, kararla ilgili yaptığı açıklamada, esnafın bu konudaki ekonomik çekincelerinin haklı olduğunu ancak üniversitelerin birinci derece önceliğinin ekonomik konular olmaması gerektiğini kaydetti.

Üniversite için önceliğin öğrenci, personel ve toplum sağlığı olduğunu ifade eden Komite, alınan bu kararın, Gazimağusa halkını ve esnafını korur nitelikte ve “önce sağlık” ilkesi bağlamında tüm paydaşların çıkarına bir karar olduğunu belirterek, “Aksi bir karar gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan şu andan daha da kötü senaryoların ortaya çıkmasına yol açabilecektir” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi’nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

banner341
“DAÜ Senatosu, 12 Ekim’de başlayacağı açıklanan 2020-21 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimin tamamen çevrim içi olarak yürütülmesine karar vermiştir. Komite olarak bir kısım esnafın bu konudaki tepkilerini anlayışla karşılamakla birlikte bu konuda toplum olarak sağduyulu bir yaklaşım içinde olmamız gerektiğini hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Unutulmamalıdır ki; sağlık olmadan ekonomik gelişme söz konusu olamaz. Pandemi döneminde sağlık odaklı kararlar üretmek her zaman öncelikli olmalıdır.

23 Eylül 2020 tarihinde ülkemizde 14 vaka saptanmıştır. Bu vakaların 4 tanesinin yerel vaka olduğu açıklanmıştır. Bir süredir devam eden bu durum virüsün toplum içerisinde sirküle olduğunun göstergesidir. Bu sirkülasyona bir de öğrencilerin eklenmesi sağlık sistemi üzerindeki yükü artıracak ve olası sonraki yoğun bulaşların artışını tetikleyecektir. Bu rakamların sadece saptanabilen vakaları gösterdiği unutulmamalı ve aslında aramızda dolaşan asemptomatik vaka sayısının teorik olarak çok daha fazla olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde bu konuda yapılmış kapsamlı bir araştırma olmadığından ve son 2-3 haftalık süreçte yaşanan artış durumundaki belirsizlikten ötürü asemptomatik dolaşan vakalara yönelik net bir öngörü henüz oluşmamıştır.

Öğrencilerimizin çoğunlukta olduğu Türkiye gibi yakın coğrafyalarda durum maalesef benzer veya daha kötüdür. Ayrıca, halihazırda bir pandemi hastanesi bulunmayan ülkemizde mevcut yatak sayısı, yoğun bakım ünitesi gibi tıbbi parametrelerin yeterliliği tartışmalıdır. Gelecek öğrenciler için uygulanması gereken karantina açısından kapasite ve koşullar da benzer şekilde tartışmalıdır. Şöyle ki, DAÜ`ye gelmesi söz konusu olan 9000 öğrenci vardır ancak üniversitenin sağlayabileceği karantina kapasitesi 200 öğrenci civarındadır. Ayrıca, öğrencilerin gelmesi durumunda temas izleminin ne derece yapılabileceği ve sonbaharda artması öngörülen diğer solunum yolu enfeksiyonları ile sağlık sisteminin bu yüke ne derece hazırlıklı olduğu bilinmemektedir. Gerek DAÜ özelinde gerekse ülkemizdeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören pek çok yabancı öğrencinin böyle bir durumda ülkeye davet edilmesi toplum sağlığı ve öğrencilerin sağlığı açısından sakıncalı olacaktır.”

DAÜ Covid-19 Farkındalık Komitesi’nin açıklamasında “Prof. Dr. Nahide Gökçora - Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Sibel Sakarya - Koç Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç – DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran – DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Levent Eker – DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Uzmanı Ve Yrd. Doç. Dr. Tevhide Ziver - DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı” imzaları yer aldı.

banner360
Son Güncelleme: 25.09.2020 11:37
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid19 Farkındalık Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarpten: “su Sorunu Ülkedeki Kaynakların Doğru Kullanımıyla Çözülür”
Sarpten: “su Sorunu Ülkedeki Kaynakların Doğru Kullanımıyla Çözülür”
Ktams: “sağlık Çalışanlarının Ek Mesailerinin Ödenmemesi Ubp-hp Hükümetinin Büyük Ayıbı”
Ktams: “sağlık Çalışanlarının Ek Mesailerinin Ödenmemesi Ubp-hp Hükümetinin Büyük Ayıbı”
Ltb Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Yağmur Suyu Drenaj Çalışması Yapacak
Ltb Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Yağmur Suyu Drenaj Çalışması Yapacak
DAÜ: “DAÜ senatosunun kararı Bakanlar Kurulu, YÖK Ve YÖDAK kararlarıyla uyumlu”
DAÜ: “DAÜ senatosunun kararı Bakanlar Kurulu, YÖK Ve YÖDAK kararlarıyla uyumlu”
Dünyada çıkarılacak ne kadar altın kaldı?
Dünyada çıkarılacak ne kadar altın kaldı?
Yapılan tam bir fiyaskodur!
Yapılan tam bir fiyaskodur!
LTB’den yol çalışması duyurusu
LTB’den yol çalışması duyurusu
TDP Genel Başkanı Özyiğit, Lefke ve bölgesini ziyaret eti
TDP Genel Başkanı Özyiğit, Lefke ve bölgesini ziyaret eti
YSK: “Son günlerde gelen ihbar ve şikayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı”
YSK: “Son günlerde gelen ihbar ve şikayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı”
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim