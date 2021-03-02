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DAÜ BİR – SEN: “Tek ihtiyaç aşı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR SEN) üniversite personelinin şu ani koşullarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalıştırılmasının kabul edilemeyeceğini kaydederek, tek ihtiyacın aşı olduğunu belirtti.

02 Mart 2021 Salı 18:15
DAÜ BİR – SEN: “Tek ihtiyaç aşı”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR SEN) üniversite personelinin şu ani koşullarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalıştırılmasının kabul edilemeyeceğini kaydederek, tek ihtiyacın aşı olduğunu belirtti.

Sendika, DAÜ rektörlüğünün 1 Mart'tan itibaren Lefkoşa ve Girne bölgeleri hariç, akademik, yönetsel ve işçiler olmak üzere tüm üniversite çalışanlarını göreve çağırdığını kaydetti.

Yüz yüze eğitim sadece mezun olacak öğrencilerle Nisan ayında yapılacağını ancak idari işleri yürüten yönetsel personelle işçilerin kampüste öğrencilerle temas halinde olduğunu belirten sendika, “Yerel bulaş bitmedi, hastalık her gün artmaya devam ediyor. Personelin sadece maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalıştırılması kabul edilemezdir. İhtiyacımız olan şey hemen şimdi aşıdır” açıklamasında bulundu.

Üniversitemizde bazı yöneticilerin, fakültelerin ve birimlerin aşılandığını ancak geriye kalan personel için ciddi girişim yapılmadığını savunan sendika, bu konunun da çalışanlar arasında huzursuzluk yarattığını belirtti.

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DAÜ BİR - SEN taleplerini şöyle sıraladı:

“Üniversitede, rotasyonlu çalışma sisteminin tekrardan uygulanmaya konulması; öğrenciyle temas edenlerin, ileri yaşta ve kronik hastalığı olanların öncelikli olması şartıyla tüm personelin vakit kaybedilmeden aşılanması; yurtlarda görev yapan personel başta olmak üzere yurtlarda kalan öğrencilere ve diğer birimlerde çalışanlara düzenli PCR testi yapılması; kampüste basketbol/tenis gibi spor faaliyetlerine ve ibadet gibi toplu etkinliklerin yapılmaması.

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Son Güncelleme: 02.03.2021 18:33
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