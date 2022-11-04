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Dağ yolunda feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti!

04 Kasım 2022 Cuma 15:31
Dağ yolunda feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

04.11. 2022 tarihinde, saat 14:30 raddelerinde Girne - Değirmenlik Anayolu
9-10 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Lefkosa'da
sakin Mustafa KARACA (E-54), yönetimindeki GM 279 plakalı beton mikseri (kamyon) sürücüsünün dikkatsizliği sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle yapılmış olan toprak yola girdikten
sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıkıp, sol yan kısmı
üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu araç sürücüsü
Mustafa KARACA olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 04.11.2022 15:48
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