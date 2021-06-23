Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı

KOMİTE, ORMAN (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ’Nİ, YABANCILAR VE MUHACERET YASA TASARISI’NI VE EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASA ÖNERİSİ’Nİ OYBİRLİĞİYLE ONAYLAYARAK GENEL KURUL’A SEVK ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni, Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı’nı ve Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’ni oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ilk olarak, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisini ele aldı.

Komite toplantısına davetli olarak; ilgili yasa önerisi sahiplerinden TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini ifade etti.

Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi şöyle:

“Ceza Yasası'nın 317'nci maddesinde orman yakmak ağır bir suç olarak tanımlanmış ve 14 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Orman Yasası'nda da 13'üncü maddede suç ve cezalar belirtilmiş ancak yanan ve/veya tam olarak sönmemiş sigara izmaritini ormana atmak suç olarak tanımlanmamış ve cezası belirtilmemiştir. Oysa orman yangınlarının bir kısmının sigara ve benzeri tütün ürünlerinin ormana atılmasından kaynaklandığı bilinmektedir. Ayrıca Orman Yasası'ndaki cezalar, yeterince caydırıcı olmadığından ve güncelliğini yitirdiğinden yükseltilmesi gerekmektedir. Bu gerekçelerle Orman Yasası'nm 13'üncü maddesinde değişiklik yapılarak yanan veya tam olarak sönmemiş sigara izmaritini ormana atmanın suç olduğu düzenlenmiş, ayrıca bu maddedeki cezalar güncellenerek artırılmıştır.”

Komite daha sonra, Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak; İçişleri Bakanlığı’ndan Emre Hacı, Emine Uzun ve Çalışma Dairesi’nden Berhan Ongan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini ifade etti.

Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi ise şöyle:

“Ülkemizde ve tüm dünyada etkileri yaşanan Corona Virüs (Covid- 19) salgın hastalığı nedeniyle idari kuruluşların ve işyerlerinin kapalı olması, izin işlemlerinde aksaklıklara sebebiyet vermiş, “öğrenci, işçi ve ikamet izinliler” cezalı konuma düşmüşlerdir. Bunların yanı sıra ülkemizde yaşanan ekonomik krizden dolayı ekonomik çarkların çalışamaz hale gelmesi, buna bağlı olarak aile bütünlüğünün bozulması ve kaçak iş gücünün önüne geçilememesi nedeniyle Yasada bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.”

Komite son olarak, gündeminde bulunan, Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisini ele alarak, oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak; Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Neşe Serinsu katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini ifade etti.

Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisinin Genel Gerekçesi şöyle:

“Bu Yasa ile evlilik dışında doğan çocuklara yönelik bu haksızlığı sona erdirme amacı güdülmüştür. Yasa, tüm çocukların doğum anından itibaren eşit olduğu fikri üzerine kurgulanmış ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklara ve evlilik içinde doğan çocukların statüsünü düzenleyen Aile Yasası’ndaki düzenlemelere paralel düzenlemeleri içermesi sağlanmıştır.”