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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.

10 Nisan 2022 Pazar 12:15
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis’in gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarılara ilişkin raporları bulunuyor.

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Son Güncelleme: 10.04.2022 14:24
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