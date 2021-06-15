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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

 

15 Haziran 2021 Salı 18:00
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
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KOMİTE, GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2021 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI’NI GÖRÜŞEREK, OYÇOKLUĞU İLE ONAYLADI, GENEL KURULA SEVK ETTİ

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşerek, oyçokluğu ile onayladı, genel kurula sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığı’nda saat 10.00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite daha sonra, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nı ele alarak, madde madde görüşmesine devam etti.

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Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Burak Şöföroğlu, Pembe Arifoğlu ve Mustafa İpçioğlu; Merkez Bankası’ndan Tarık Tunçkol, Türker Deler ve Latife Uçaner; Polis Genel Müdürlüğü’nden Evren Er; Genel Tarım Sigorta Fonu’ndan İpek Kızılduman, Fatoş Güvener ve Bütçe Dairesi’nden Aysel Özata Balcı katıldı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlernin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı hazırlandı.”

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Son Güncelleme: 15.06.2021 18:03
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