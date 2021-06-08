banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile bir araya geldi

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda  bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. 

08 Haziran 2021 Salı 18:00
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile bir araya geldi
banner337

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda  bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. 
 
Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi heyetini Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
 
Oktay, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin tartışılmaz derecede bir bütünlük arz ettiğini belirterek, bu ilişkilerde Meclis’in büyük önem arz ettiğini söyledi. 
 
Kıbrıs Türkü’nün hayatına dokunacak konularda hızlı hareket edilebilmesinin önemine işaret eden Oktay, üreten ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’nin oluşabilmesi için yapısal değişiklikler için Meclis’e büyük görevler düştüğünü kaydetti. 
 
Üretime dayalı sektörü ayağa kaldırabilmek için çalışmalar yapmak istediklerini vurgulayan Oktay, KKTC’nin üreten ve ihraç eden bir yapıya ulaşmasını arzu ettiklerini ifade etti. 
 
SENNAROĞLU 
 

banner341
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, Meclis Başkanı seçilmesi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının sevgi ve selamlarını getirdiklerini kaydetti. 
 
KKTC’nin kalkınıp gelişmesinde Anavatan Türkiye’nin yapmış olduğu katkıların yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirten Sennaroğlu: “Biz 1571’den beri ordayız. Her zaman da orada olacağız” dedi. 
 
Sennaroğlu, 50 yıldır süren görüşmelerde iki eşit devlet temelinde bir çözümü savunduklarını anımsatarak, günün sonunda bir çözüm olacaksa bu çözümde halkın ezici bir çoğunluğunun talebinin Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü olduğunu belirtti. 
 
Sennaroğlu’na görüşmede  Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri Erek Çağatay, Aytaç Çaluda ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat, Melis Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü eşlik etti. 
 
Görüşmede ayrıca TBMM Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı milletvekili Orhan Erdem de hazır bulundu. 
 
Sennaroğlu, bu akşam TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un TBMM konutunda onuruna vereceği yemeğe katılacak. 
 

banner360
Son Güncelleme: 08.06.2021 18:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten “sahte komiser” uyarısı
Polisten “sahte komiser” uyarısı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AKP KKTC Temsilcisi Öztekin’i kabul etti
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AKP KKTC Temsilcisi Öztekin’i kabul etti
TÜK buğday alımına başladı
TÜK buğday alımına başladı
Erhürman: “Üretimi planlayacağız, üreterek var olacağız”
Erhürman: “Üretimi planlayacağız, üreterek var olacağız”
Kamu-İş’ten Mağusa Serbest Liman’da grev uyarısı
Kamu-İş’ten Mağusa Serbest Liman’da grev uyarısı
KKTC’nin istatistik altyapısı güçlendiriliyor
KKTC’nin istatistik altyapısı güçlendiriliyor
Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi toplandı
Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi toplandı
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Kamu-iş’i kabul etti
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Kamu-iş’i kabul etti
Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabı yayınlandı
Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabı yayınlandı
Hal Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine devam ediliyor
Hal Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine devam ediliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim