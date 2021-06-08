Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile bir araya geldi

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.



Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi heyetini Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Oktay, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin tartışılmaz derecede bir bütünlük arz ettiğini belirterek, bu ilişkilerde Meclis’in büyük önem arz ettiğini söyledi.



Kıbrıs Türkü’nün hayatına dokunacak konularda hızlı hareket edilebilmesinin önemine işaret eden Oktay, üreten ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’nin oluşabilmesi için yapısal değişiklikler için Meclis’e büyük görevler düştüğünü kaydetti.



Üretime dayalı sektörü ayağa kaldırabilmek için çalışmalar yapmak istediklerini vurgulayan Oktay, KKTC’nin üreten ve ihraç eden bir yapıya ulaşmasını arzu ettiklerini ifade etti.



SENNAROĞLU





Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, Meclis Başkanı seçilmesi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının sevgi ve selamlarını getirdiklerini kaydetti.KKTC’nin kalkınıp gelişmesinde Anavatan Türkiye’nin yapmış olduğu katkıların yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirten Sennaroğlu: “Biz 1571’den beri ordayız. Her zaman da orada olacağız” dedi.Sennaroğlu, 50 yıldır süren görüşmelerde iki eşit devlet temelinde bir çözümü savunduklarını anımsatarak, günün sonunda bir çözüm olacaksa bu çözümde halkın ezici bir çoğunluğunun talebinin Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü olduğunu belirtti.Sennaroğlu’na görüşmede Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri Erek Çağatay, Aytaç Çaluda ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat, Melis Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü eşlik etti.Görüşmede ayrıca TBMM Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı milletvekili Orhan Erdem de hazır bulundu.Sennaroğlu, bu akşam TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un TBMM konutunda onuruna vereceği yemeğe katılacak.