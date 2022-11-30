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Cumhuriyet Meclis Başkanı Töre, Almanya İslam Toplumu Milli Görüş heyetini kabul etti

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:54
Cumhuriyet Meclis Başkanı Töre, Almanya İslam Toplumu Milli Görüş heyetini kabul etti

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Almanya İslam Toplumu Milli Görüş heyetini kabul etti. 

 

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rum tarafının Kıbrıslı Türklere karşı tutumunu anımsatarak, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in de buna seyirci kaldığını söyledi. 

 

Kıbrıslı Türkler aleyhinde bu platformlarda alınması istenen kararların veto edildiğine değinen Töre, Güvenlik Konseyi'ni yanlı tutum sergilemekle suçladı.

 

Türk ve Müslüman ülkelere karşı bu kuruluşların ciddi ayrımcılığı olduğunu ifade eden Töre, bunları bilerek milli değerlere, Türklüğe ve mensubu bulunulan İslam değerlerine sahip çıkmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. 

 

Milli Görüş heyetinin bu anlamda önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları yakından takip ettiğini vurgulayan Töre, heyet üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. 

 

Kabulde Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz  ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu. 

 

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