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Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün de Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün de Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

11 Aralık 2019 Çarşamba 08:12
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu  Cumhurbaşkanlığı bütçesini oy çokluğuyla, Cumhuriyet Meclisi bütçesini ise oy birliğiyle onayladı.

Genel kurul gün boyu görüştüğü Cumhurbaşkanlığı bütçesini dün 19.30 sıralarında oylayıp kabul etti. Kurul daha sonra Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüşmeye başladı ancak konuşma talebi olmadığından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çalışanlara teşekkür ettiği kısa konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Cumhuriyet Meclisi bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından genel kurul dünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün de Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

ZAROĞLU

Bu arada Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken söz alan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Rumların vatandaşlık vererek nüfuslarını sürekli artırdığını dile getirerek, nüfus farkının giderek açıldığını kaydetti.

Nüfus oranında Türk tarafının aleyhinde gerileme olduğunu dile getiren Zaroğlu, müzakere masasında Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu gündeme getirmediğini belirtti. Kıbrıs’ta Türk nüfusunun artmasının Rumların korkulu rüyası olduğunu dile getiren Zaroğlu, artan nüfusun demokratik yapıyı bozduğunu iddia edenlerin Rum nüfusunun artmasından şikayetçi olmamasını eleştirdi.

Teslimiyetçi politikalara artık son verilmesi gerektiğini dile getiren Zaroğlu, garanti ve ittifaklar konusunun tartışmaya açık olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Zaroğlu, milyonlarca liranın denetimsiz şekilde harcandığını iddia etti. 

Anayasa’ya aykırı olarak devletin parasının harcandığını iddia eden Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın devletin parasının hesabını vereceğini yönünde açıklaması olduğunu söyledi. Zaroğlu bu ödeneğin kullanılmasının hukuk dışı olduğunu ve bu yanlışlıktan derhal dönülmesi gerektiğini kaydetti. 

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de, Kıbrıs sorunun çözümlenmemesinin en önemli sebebinin Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkler ile hiçbir şeyini paylaşmaması olduğunu söyledi.

Saner, Kıbrıs Türk tarafı olarak katıldıkları her temasta Rumların bu anlayışlarının kafalarının bir köşesinde bulunduğunu dile getirdi.

Kıbrıs sorununda nerelerden başlanıp nerelere gelindiğine değinen Saner, “51 yıldır devam eden Kıbrıs davasında çözülmemiş birşeyler kalmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söylemlerine de değinen Saner, Kıbrıs Türk halkı olarak artık nereye gidileceğinin ortaya koyulması gerektiğini kaydetti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, Cumhurbaşkanı’nın Meclisi bilgilendirmediği eleştirilerine değinerek Cumhurbaşkanı’nın Meclisi kapalı oturumlarda bilgilendirdiğini ve yapılan konuşmaların kahve konuşması olduğunu savundu.

Topluma gerçekleri anlatmak yerine şu anda Kıbrıs konusunda bazı konuları konuşarak genel siyasete yönelik hareket edilmesini eleştiren Çeler, ileriye dönük Kıbrıslı Türklerin arzu ettiklerinin artık önemsenmesi gerektiğini söyledi.
Örtülü ödenekler konusunda da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daha önce nasıl ifadeler kullandığını cok iyu bildiğini dile getiren Çeler, örtülü ödeneğin kullanımının ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığını kaydetti.

AMCAOĞLU

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesini seçimden dolayı kısıldığı yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı'nın ihtiyaçları konusunda hiçbir olumsuz konuşma yapılmadığını dile getiren Amcaoğlu, hükümetin yaptığı bütçe artışının yüzde  7.66 olduğunu söyleyerek, önceki bütçelerdeki Cumhurbaşkanlığı kalemlerini karşılaştırdı.

Amcaoğlu, hükümetlerin tasarruf konusunda Cumhurbaşkanlığı bütçesinde hassas davrandığını söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında Cumhurbaşkanlığı bütçesinin önemine vurgu yaptı. Başbakan olduğu zaman Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaretinde yaptığı konuşmanın abartıldığını kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanı’nın dört buçuk yıl önce seçildiğini ve o günden bugüne çok şeyin değiştiği ve parlamentonun yapısına bakıldığı zaman tek çözümün federasyon olmadıği mesajını vermek istediğini söyledi.

Tatar, meclisin yapısının halkın istek ve tutumlarını yansıttığına işaret ederek  artık bunun görülmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın artık federal temelde bir çözüm çerçevesinde olmayacağının artık bilinmesi gerektiğini söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilmeden önce de halkın ne düşündüğünün önemsenmesi gerektiğini kaydetti.

Son zamanlarda Libya ile yapılan anlaşmanın da bambaşka bir perspektif yarattığını dile getiren Tatar, Türkiye’nin beklenmedik girişimleriyle ezber bozulduğunu ifade etti.

Türkiye’nin bu hamlesiyle Kıbrıs meselesinin de başka bir boyut kazandığını söyleyen Tatar, kendileri için Kıbrıs Türk halkının yaşamını en iyi şekilde sürdürmesinin cok  önemli olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar,  seçilmesinin ardından söylemlerini değiştirdi eleştirisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Akıncı'nın başladığı noktayla geldiği noktanın çok farklı olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylarla Kıbrıs meselesinin yeni boyut kazandığını vurgulayan Tatar, Türkiye ile ilgili yapılan açıklamalara da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda sıkıntı olduğunu kaydetti.

ÖZERSAY

Son sözü alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşlerini yarın kendi bakanlık bütçeai görüşülürken dile getireceğini belirtti.


 

Son Güncelleme: 11.12.2019 11:18
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi BütçesiCumhurbaşkanlığı Bütçesi
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