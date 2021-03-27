Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol Cumhurbaşkanı Tatar’ın partilerle görüşmeleri hakkında açıklama yaptı

Doğruyol, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında UBP, CTP, HP ve TDP Genel Başkanları ve beraberlerindeki heyetlerle ayrı ayrı görüştüğünü, Cumhurbaşkanı’na görüşmelerde müzakere heyetinin eşlik ettiğini belirtti.

Doğruyol, şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanımız bilgilendirme toplantıları kapsamında, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi toplantısının iki taraf arasında bir uzlaşı zemini arayışı toplantısı olduğunu ifade ederek, KKTC olarak ortaya koyacağımız vizyona ilişkin bilgilendirme yaptı ve görüş alışverişinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, bilgilendirme toplantıları kapsamında, önümüzdeki hafta, DP ve YDP Genel Başkanları ve beraberindeki heyetleri kabul edeceğini de belirtti.



