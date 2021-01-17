Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü: AB’ın gönderdiği bin dozluk aşı yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Covid-19 aşılarının bin dozluk ilk kısmının yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini belirtti.

Doğruyol, konuyla ilgili açıklamasında, aşıların, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla teslim edileceğini vurguladı.

Berna Çelik Doğruyol, “Cumhurbaşkanlığı, Covid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kısmının ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edilecek olan aşıların, en erken zamanda halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacaktır” dedi.