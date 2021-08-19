Cumhurbaşkanlığı, KKTC’yi ziyaret ettiği için Hollandalı milletvekiline tepki gösteren Rum Yönetimi’ni kınadı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rum tarafının tahakkümcü anlayışı ve Kıbrıs Türk Halkı’nı izolasyon altında tutma siyaseti günlük yaşamın her alanına yayılmıştır. Kıbrıs Rum liderliği, Kıbrıs Türk gençliğinin sportif, kültürel ve sosyal herhangi bir faaliyete katılmaması için elinden gelen her türlü çabayı her platformda sürdürmüş ve sürdürmektedir. Bu nedenlerden dolayı Kıbrıs Türk tarafı olarak yeni vizyonumuzu gerçeklik temelinde ortaya koymuş ve eğer Kıbrıs’ta bir uzlaşı isteniyorsa, bunun ancak ve ancak eşitler arasında müzakere edilerek bulunabileceği, bu dengeyi sağlamak için de egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesi gerektiğini söylüyoruz. İlgili taraflar eğer sorunun çözümünü istiyorsa, bu son örnekte olduğu gibi, paylaşmayı her alanda reddeden, Kıbrıs Adası’nın geleceğini sadece Rum Devletine dönüşmüş olan mevcut yapılarının devamı olarak gören hakimiyetçi zihniyete dur demelidir”