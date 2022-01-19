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Cumhurbaşkanlığı: “İlhak veya iltihak hiçbir koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi tezi olamaz”

19 Ocak 2022 Çarşamba 18:45
Cumhurbaşkanlığı: “İlhak veya iltihak hiçbir koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi tezi olamaz”

“YAPILAN GERÇEK DIŞI YAYINLARA HALKIMIZIN İTİBAR ETMEYECEĞİNE OLAN İNANCIMIZIN ALTINI ÇİZİYORUZ”
Cumhurbaşkanlığı, KKTC’nin herhangi bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir ülkeye KKTC’nin iltihak etmesinin hiçbir koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi tezi olamayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu’nun” kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Ben Kıbrıs’ın bütünüyle Kıbrıs’ın gerçek sahibi olan, Anavatan Türkiye'ye iltihak etmesini savunuyorum” yönündeki açıklamasının, basın organlarında Cumhurbaşkanlığı’nın resmi politikası olarak lanse edilmeye çalışıldığı belirtilerek, bunun tamamen gerçek dışı ve medya etiğiyle bağdaşmayan bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

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KKTC’nin herhangi bir ülke tarafından ilhak edilmesi veya bir ülkeye KKTC’nin iltihak etmesinin hiçbir koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi tezi olamayacağının belirtildiği açıklamada şöyle denildi: 
“Yıllar boyu verdiği millî mücadele sonucunda devlet olmanın erdemine erişen Kıbrıs Türkü’nün, egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürce ve güvenlik içerisinde yaşaması, Kıbrıs’ta olası bir antlaşmanın ise egemen eşit iki devletin iş birliğini öngörmesi dışında Cumhurbaşkanlığı olarak bir başka tezimizin olamayacağı herkesin malumudur. Herhangi bir kişinin sosyal medya paylaşımını Cumhurbaşkanlığı tüzel kişiliğiyle ilişkilendirmeye çalışan medya kurumlarının, halkın doğru ve tarafsız haber alma hakkına saygı göstermesini, medya etiği çerçevesinde davranmasını, çarpıtılmış veya gerçek dışı yayıncılıktan halkın ve devletimizin bir fayda sağlayamayacağını idrak etmesini arzu ederken; yapılan gerçek dışı yayınlara halkımızın itibar etmeyeceğine olan inancımızın altını çiziyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 19.01.2022 21:28
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