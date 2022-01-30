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Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

30 Ocak 2022 Pazar 19:45
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

TATAR: “TEMENNİMİZ İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET KURULMASI VE BU HÜKÜMETİN UZUN ZAMAN KESİNTİSİZ HİZMET ETMESİ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milletvekillerinin 7 Şubat’taki yemin töreninden sonra resmi olarak hükümet kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini belirterek, “Temennimiz istikrarlı bir hükümet kurulması ve bu hükümetin uzun zaman kesintisiz hizmet etmesi” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri ve Ankara temaslarını tamamlayarak, yurda döndü. Tatar’ı, Ercan Havaalanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bazı bakanlar ve bürokratlar karşıladı.
Cumhurbaşkanı Tatar yurda dönüşünde basın açıklaması yaparak, temaslarını değerlendirdi.
Kayseri Üniversitesi tarafından şahsına fahri doktora unvanı verildiğini belirten Tatar, üniversitede Kıbrıs Sorunu ve Mavi Vatan’daki son durum hakkında konferans verdiğini söyledi. Tatar, çok yoğun bir ilgi gördüğünü de ifade etti.
KKTC’den kendisine eşlik eden ekonomik örgüt başkanlarıyla birlikte Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret ettiklerini kaydeden Tatar, oradaki heyetlerle toplantı yaptıklarını belirtti. Tatar, Kayseri MÜSİAD’ı da ziyaret ettiklerini dile getirerek, orada da Kıbrıs konusunun ele alındığını ifade etti.
Ekonomik örgüt temsilcilerinin de muhataplarıyla çeşitli temaslar yaptığını kaydeden Tatar, Kayseri’deki Kıbrıs gazileri, Kayseri esnafı, iş insanları ve halkla bir araya geldiğini de hatırlattı.
“BÖYLE TEMASLARIN BÜYÜK FAYDASI VAR”

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Kayseri’de basın toplantısı düzenlediğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle temasların büyük faydası var” diyerek, KKTC’nin pozisyonunun ve Kıbrıs konusunun anlatılmasının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı seçilmeden önce vaatlerinden bir tanesinin de Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler sürdürmek olduğunun altını çizen Tatar, “Bu ziyaretlerde çok ilgi ve yakınlık görüyoruz” vurgusu yaptı. Tatar, bu temaslarının ülkenin yararına olduğu inancını da paylaştı.
Kayseri Sanayi Bölgesi’nde de incelemelerde bulunduğunu dile getiren Tatar, Kayseri’nin ihracat rakamları açısından potansiyeline dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki iş insanlarının muhataplarının tecrübelerinden faydalanmasının önemli olduğunu söyledi. Tatar, Kayseri’den öğrenci akışı, turist akışı ve kültürel temasların ülkenin yararına olacağını da ifade etti.
OKTAY İLE GÖRÜŞME… “TC İLE İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK”
Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü ifade eden Tatar, Kıbrıs Sorunu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Rum-Yunan ikilisinin PYD’ye izin vermesi gibi konuların ele alındığını söyledi. Tatar, TC ile iş birliğinin artarak devam edeceğini paylaştıklarını kaydetti.
Oktay ile görüşmede ekonomik konuların da konuşulduğunu ifade eden Tatar, pandemiyle birlikte ekonomik daralma yaşandığını belirtti. İlerleyen dönemde yeni hükümetin kurulmasıyla bazı çalışmalar olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye’nin buraya bakış açısı birkaç hafta içerisinde bir hükümetin oluşması…” ifadelerini kullandı.
Milletvekillerinin 7 Şubat’taki yemin töreninden sonra resmi olarak hükümet kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini yineleyen Tatar, “Temennimiz istikrarlı bir hükümet kurulması ve bu hükümetin uzun zaman kesintisiz hizmet etmesi” şeklinde konuştu.
Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntıya da değinen Tatar, Kayseri temasları sırasında Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirttiğini kaydetti. Tatar, bakımevinde gereken düzenlemelerin en kısa sürede yapılması dileğini ifade etti. 

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Son Güncelleme: 30.01.2022 20:08
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