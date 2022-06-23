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Tatar: Yangına bir koordinasyon halinde karadan ve havadan müdahale sürüyor
Tatar'dan yangınla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Tatar yangın bölgesinde… 

23 Haziran 2022 Perşembe 23:45
Cumhurbaşkanı Tatar yangın bölgesinde… 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 helikopter, 6 uçağın söndürme çalışmalarına katıldığını belirterek, yangını söndürmek için olağanüstü bir çaba ve gayret gösterildiğini kaydetti.

“Biz burayı terk ettik diye bir şey yok, devlet ormanına sahip çıkar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kimse kimseyi suçlamasın, herkes elinden gelen her şeyi yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, saat 23.00 sıralarında yangın bölgesinde incelemelerinin ardından BRT’den canlı yayınlanan açıklama yaptı.

Tatar, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

-Oğuz

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, “Mücadele devam edecek, bu bölgeyi feda ettik diye bir şey yok” dedi.

Oğuz, 11 hava aracıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

-Toroslu 

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise ülkenin çok büyük bir felaketten geçtiğini söyledi. Toroslu, yangının üçüncü gününde tüm şiddetiyle devam ettiğini, doğuya, Mersinlik istikametine dönmesinden korkulduğunu ancak şu an için bunun olmadığını bildirdi.

Toroslu, devlet ve hükümet yetkililerinin bölgede bulunduğunu, belediyelerin, halkın, iş insanlarının tankerler gönderdiğini ancak en büyük ihtiyacın halen su tankeri olduğunu vurguladı.

Yarım saat içinde alevlerin yanmış bölgeye girerek şiddetini azaltacağını umut ettiklerini kaydeden Kaymakam Toroslu, şu anda da rüzgar olduğunu, yangına müdahalenin canla başla sürdüğünü bildirdi.

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Son Güncelleme: 24.06.2022 00:22
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