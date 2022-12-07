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Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis, BM’nin “Yeni Yıl” resepsiyonunda bir araya geldi

07 Aralık 2022 Çarşamba 22:12
Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis, BM’nin “Yeni Yıl” resepsiyonunda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu akşam, Ledra Palace’da Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen “Yeni Yıl” resepsiyonuna katıldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (Unficyp) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde Ledra Palace Otel’de gayrı resmi “Yıl Sonu Resepsiyonu” verildi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiades katılarak sosyal içerikli bir görüşme yaptı.

İki lider, yaklaşık sekiz ayın ardından gayriresmi bir toplantıda bir araya geldi.

Resepsiyona ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou ve kendilerine eşlik eden müzakere heyeti üyeleri, teknik komite eş başkanları yanı sıra diplomatlar, BM yetkilileri ve adanın her iki tarafından bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

İki lider, son olarak nisan ayında Colin Stewart’ın ev sahipliğinde ara bölgede Kıbrıs sorununun çözüm sürecine kadınların katılımına ilişkin eylem planının lansman etkinliğinde bir araya gelmişti.

Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Kanadalı diplomat Colin Stewart, resepsiyona katılan iki lidere teşekkür etti.

Bu akşamki yıl sonu resepsiyonu etkinliğinin herkese teşekkür etmek için bir fırsat olduğunu belirten Colin Stewart, her iki taraftan teknik komitelerin eş başkanları ile koordinatörlerine ve ayrıca geçen yıl boyunca ortak bir zemin bulma çabalarına bağlılıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou'ya teşekkür etti.

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