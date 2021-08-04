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Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, İstanbul ve Antalya’daki temaslarının ardından ülkeye döndü.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 23:00
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı ve eşi KKTC’ye 21:45 sıralarında geldi. Tatar ve eşini Ercan Havalimanı'nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu karşıladı.

Tatar, Ercan Havalimanında düzenlenen basın toplantısında, temasları hakkında bilgi verdi.

İstanbul’da katıldığı, İstanbul Kıbrıs Turk Kültur Dernegi’nin KKTC İstanbul Baskonsolosluğu ile düzenlediği 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümü etkinliği hakkında Tatar, etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı Kıbrıs gazileri, İstanbul’dan iş insanları ve devlet erkanının katıldığını belirtti. Tatar, etkinlikteki konuşmalarda KKTC ile Türkiye’nin münasebetlerinin geliştirilmesi yönünde görüşler ortaya konduğunu söyledi.
Kendisinin de konuşmasında,  İstanbul’da Kıbrıs davasının anlatılmasında emeği geçenleri yad ettiğini, Derneğin Kıbrıs meselesinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ettiğini belirtti. 

Tatar, “Dernek gerek, Ankara, İstanbul, Antalya ve Mersinde, şubeleriyle Kıbrıs Türk halkının davasına hizmet eden önemli bir kuruluştur” dedi.

Etkinlikteki konuşmasında Tatar, Kıbrıs Türk davasının yeni bir siyasetle,  egemen eşitliğe dayalı anlayışla sürdürülmesinin, federal temeldeki süreçlerden sonra ne kadar doğru olduğunu anlattığını söyledi.

Kalabalık bir grup Kıbrıs gazisi ile İstanbul Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldiğini anımsatan Tatar, konuşmasında 1974 Barış Harekatının bugünkü iki devletli siyasetin temellerini oluşturduğunu, bu siyasetin bugün artık yer bulduğunu ve geri adım atılmaması gerektiğini vurguladığını belirtti.

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Ağustos 1964’te Erenköy mücadelesi sırasında şehit düşen Pilot Cengiz Topel’in anıtını ziyareti hakkında da bilgi veren Tatar, Topel’in de yer aldığı hava müdahalesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, “Bu kadar bedeller ödemeseydik, bugün KKTC olmayacaktı, şu anda içerisinde olduğumuz güvenli ortam da yaşanmayacaktı” dedi.

Tatar,  İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaretine de değinerek, kuruluşun çok güçlü bir kuruluş olduğunu ve Kıbrıs’ta atılan adımları desteklediklerini ifade etti. 

Antalya ziyaretine de  koordinasyon merkezinde kendisine yangın hakkında bilgi verildiğini kaydeden Tatar, nem oranının çok düşmesi ve rüzgarın devam etmesinin yangınların söndürülmesine engel olduğunun kendisine aktarıldığını anlattı.

Perşembe gününden sonra nem oranında artış ve rüzgarın azalması halinde hafta sonuna doğru yangınların kontrol altına alınabileceğinin ifade edildiğini belirten Tatar, KKTC’den de bir ekibin yangın söndürme çalışmalarına katılmasının Türkiye’de memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yangının yamaçlarda olmasının söndürülememesinin nedenlerinden biri olduğunu belirterek, 
helikopter ve uçakla müdahalenin de yeterli olmadığını ifade etti.

Tatar, yaralanan ve yaşamını yitirenlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Son Güncelleme: 05.08.2021 00:02
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