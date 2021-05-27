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Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de temaslarda bulunan TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 21:30
Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna yemek verdi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de temaslarda bulunan TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

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Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre yemeğe katılanlar şöyle:

“TBMM Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Milletvekili İzlem Gürçağ, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 1. Müsteşar Özlem Demir, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Muslu Akgüney.”

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Son Güncelleme: 28.05.2021 00:47
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