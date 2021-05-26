banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
AB için yok hükmündeyiz
AB için yok hükmündeyiz
Bataklıktakilerin çırpınması bile kirletiyor!
Bataklıktakilerin çırpınması bile kirletiyor!
Amcaoğlu’nun ayrımcılığı !
Amcaoğlu’nun ayrımcılığı !
Sanki de sütten çıkmış ak kaşıksınız!
Sanki de sütten çıkmış ak...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, Spor Üst Komitesi ile çevrimiçi görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Spor Üst Komitesi ile çevrimiçi görüştü
banner337

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ile çevrim içi gerçekleştirdiği görüşmede, spor alanında uygulanan izolasyonlarla ilgili hukuksal sürecin başlatılması ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, komite üyeleri Cumhurbaşkanı Tatar’a komite çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor alanında uygulanan izolasyonlar ile ilgili hukuksal sürecin başlatılması hususunda komite üyeleri ile hemfikir olduğunu belirtirken, komite üyeleri de bu konudaki çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.

banner341
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Tülen Saner’in de hazır bulunduğu toplantıya, Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ve komite üyeleri Nazım Serkan Burgul, Sözcü Berna Çelik Doğruyol ve Hüseyin Kınacı da katıldı.

 

banner360
Son Güncelleme: 26.05.2021 12:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Tenis Federasyonu yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Tenis Federasyonu yetkililerini kabul etti
Hasipoğlu Kıbrıs TV'ye konuk oldu
Hasipoğlu Kıbrıs TV'ye konuk oldu
CTP, aşı patentlerinin kaldırılması kampanyasına destek belirtti
CTP, aşı patentlerinin kaldırılması kampanyasına destek belirtti
Hayvancılar eylem kararını bugün duyuracak
Hayvancılar eylem kararını bugün duyuracak
CTP'den belediyelerle ilgili açıklama
CTP'den belediyelerle ilgili açıklama
Girne’de PCR testi merkezinin yeri değişti
Girne’de PCR testi merkezinin yeri değişti
Gazimağusa Akkule surları üzerine dikilen bayrak direkleri polemiğe neden oldu
Gazimağusa Akkule surları üzerine dikilen bayrak direkleri polemiğe neden oldu
Hava durumu
Hava durumu
AB için yok hükmündeyiz
AB için yok hükmündeyiz
Bataklıktakilerin çırpınması bile kirletiyor!
Bataklıktakilerin çırpınması bile kirletiyor!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim