Cumhurbaşkanı Tatar, Spor Üst Komitesi ile çevrimiçi görüştü

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ile çevrim içi gerçekleştirdiği görüşmede, spor alanında uygulanan izolasyonlarla ilgili hukuksal sürecin başlatılması ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, komite üyeleri Cumhurbaşkanı Tatar’a komite çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor alanında uygulanan izolasyonlar ile ilgili hukuksal sürecin başlatılması hususunda komite üyeleri ile hemfikir olduğunu belirtirken, komite üyeleri de bu konudaki çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.





