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Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

22 Eylül 2022 Perşembe 08:30
Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkevi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun da katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Son Güncelleme: 22.09.2022 11:27
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