Cumhurbaşkanı Tatar LAÜ’yü ziyaret ederek, bir grup akademisyenle Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu

CUMHURBAŞKANI TATAR LAÜ’YÜ ZİYARET EDEREK, BİR GRUP AKADEMİSYENLE KIBRIS KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

TATAR: “KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ANLAŞMAYA İKİ DEVLET MODELİ İLE ULAŞILABİLİR”

“DENİZLERDEKİ DOĞAL ZENGİNLİKLER DE VATANIN BİR PARÇASI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet modeli ile ulaşılabileceğini belirtti.

Denizlerdeki doğal zenginliklerin de vatanın bir parçası olduğunu söyleyen Tatar, Mavi Vatan’ın Türkiye ve KKTC için önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu sabah yaptığı Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) de giderek, bir grup akademisyenle Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“VAKA SAYILARI DİĞER BİRÇOK ÜLKEYE GÖRE KONTROL ALTINDA”

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, üniversiteyi ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi nedeniyle yükseköğretimde yaşanan sıkıntılar olduğunu, ancak KKTC’de üniversite eğitimini sürdüren ve şu anda adada olan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeyi güvenli bulduklarını kaydetti. Tatar, vaka sayılarının diğer birçok ülkeye göre kontrol altında olduğunu belirtti.

Zaman içinde yurtdışından tüm öğrencilerin geri döneceklerine inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti YÖK Başkanı ile de bu konularda görüşmeler yaptığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu sıkıntıların aşıyla en erken zamanda son bulması temennisinde bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bölgeye önemli katkılar yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde üniversitenin yaşadığı ciddi sıkıntıların aşılmasında verdikleri destek, Türkiye ile iş birliği içinde yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar neticesinde, üniversitenin geliştiğini ve öğrenci sayısının arttığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm üniversite camiasına çalışmaları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’deki duruşu, dünyaya verdiği mesajlarla, sağlık altyapısıyla ve yapılan yatırımlarla üniversitelerin güçleneceği ve ülkeye daha fazla öğrenci çekilebileceği inancını yineledi.

“KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ANLAŞMAYA İKİ DEVLET MODELİ İLE ULAŞILABİLİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, akademisyenlerle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet modeli ile ulaşılabileceğinin altını çizdi. Tatar, BM’nin de bu süreçte rolünün arabuluculuk olduğunu ve bunu bizzat kendilerinin de dile getirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllardır bir anlaşma için tarafların birçok kez müzakere masasına oturduğunu, Crans Montana’da çöken görüşme süreci ile de federasyon temelinde bir anlaşmaya varılmasının artık mümkün olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Maraş konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının çok önemli bir adım olduğunu kaydederek, bölgenin ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki doğal gaz ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımının önemine dikkat çekerek, KKTC’nin bölgede daha da güçlendiğini ve Türkiye’nin her alanda KKTC’ye destek olduğunu ifade etti.

“DENİZLERDEKİ DOĞAL ZENGİNLİKLER DE VATANIN BİR PARÇASI”

Denizlerdeki doğal zenginliklerin de vatanın bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan’ın Türkiye ve KKTC için önemine vurgu yaptı ve eğer bir anlaşma olacaksa bunun kazan-kazan temelinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Mehmet Ali Yükselen ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maliye Bakanlığı döneminde ve sonrasında üniversite için vermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.