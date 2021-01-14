Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz var…
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz...
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi var doktoru yok!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar LAÜ’yü ziyaret ederek, bir grup akademisyenle Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu

14 Ocak 2021 Perşembe 17:05
Cumhurbaşkanı Tatar LAÜ’yü ziyaret ederek, bir grup akademisyenle Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu
banner337
banner351

CUMHURBAŞKANI TATAR LAÜ’YÜ ZİYARET EDEREK, BİR GRUP AKADEMİSYENLE KIBRIS KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

TATAR: “KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ANLAŞMAYA İKİ DEVLET MODELİ İLE ULAŞILABİLİR”

“DENİZLERDEKİ DOĞAL ZENGİNLİKLER DE VATANIN BİR PARÇASI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet modeli ile ulaşılabileceğini belirtti.

Denizlerdeki doğal zenginliklerin de vatanın bir parçası olduğunu söyleyen Tatar, Mavi Vatan’ın Türkiye ve KKTC için önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu sabah yaptığı Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) de giderek, bir grup akademisyenle Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

“VAKA SAYILARI DİĞER BİRÇOK ÜLKEYE GÖRE KONTROL ALTINDA”

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, üniversiteyi ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi nedeniyle yükseköğretimde yaşanan sıkıntılar olduğunu, ancak KKTC’de üniversite eğitimini sürdüren ve şu anda adada olan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeyi güvenli bulduklarını kaydetti. Tatar, vaka sayılarının diğer birçok ülkeye göre kontrol altında olduğunu belirtti.

Zaman içinde yurtdışından tüm öğrencilerin geri döneceklerine inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti YÖK Başkanı ile de bu konularda görüşmeler yaptığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu sıkıntıların aşıyla en erken zamanda son bulması temennisinde bulundu.

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bölgeye önemli katkılar yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde üniversitenin yaşadığı ciddi sıkıntıların aşılmasında verdikleri destek, Türkiye ile iş birliği içinde yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar neticesinde, üniversitenin geliştiğini ve öğrenci sayısının arttığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm üniversite camiasına çalışmaları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’deki duruşu, dünyaya verdiği mesajlarla, sağlık altyapısıyla ve yapılan yatırımlarla üniversitelerin güçleneceği ve ülkeye daha fazla öğrenci çekilebileceği inancını yineledi.

“KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ANLAŞMAYA İKİ DEVLET MODELİ İLE ULAŞILABİLİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, akademisyenlerle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet modeli ile ulaşılabileceğinin altını çizdi. Tatar, BM’nin de bu süreçte rolünün arabuluculuk olduğunu ve bunu bizzat kendilerinin de dile getirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllardır bir anlaşma için tarafların birçok kez müzakere masasına oturduğunu, Crans Montana’da çöken görüşme süreci ile de federasyon temelinde bir anlaşmaya varılmasının artık mümkün olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Maraş konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının çok önemli bir adım olduğunu kaydederek, bölgenin ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki doğal gaz ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımının önemine dikkat çekerek, KKTC’nin bölgede daha da güçlendiğini ve Türkiye’nin her alanda KKTC’ye destek olduğunu ifade etti.

“DENİZLERDEKİ DOĞAL ZENGİNLİKLER DE VATANIN BİR PARÇASI”

Denizlerdeki doğal zenginliklerin de vatanın bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan’ın Türkiye ve KKTC için önemine vurgu yaptı ve eğer bir anlaşma olacaksa bunun kazan-kazan temelinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Mehmet Ali Yükselen ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maliye Bakanlığı döneminde ve sonrasında üniversite için vermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti
Tatar Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Toplantısında Sayıştay Başkanlığı bütçesi de ele alınıp onaylandı
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Toplantısında Sayıştay Başkanlığı bütçesi de ele alınıp onaylandı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri oy birliği ile onaylandı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri oy birliği ile onaylandı
Sadıkoğlu: “Dr. Fazıl Küçük, biz Kıbrıslı Türklerin sesiydi”
Sadıkoğlu: “Dr. Fazıl Küçük, biz Kıbrıslı Türklerin sesiydi”
Gökbörü: “Görevde bulunduğum sürede ihaleler titizlikle takip edildi, suistimale fırsat verilmedi”
Gökbörü: “Görevde bulunduğum sürede ihaleler titizlikle takip edildi, suistimale fırsat verilmedi”
Maliye Bakanı Oğuz, Kar-İş heyeti’ni kabul etti
Maliye Bakanı Oğuz, Kar-İş heyeti’ni kabul etti
Oğuz: “Dr. Küçük en umutsuz ve karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkına öncülük etti”
Oğuz: “Dr. Küçük en umutsuz ve karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkına öncülük etti”
Üstel: “Dr. Küçük mücadele ve direniş demek”
Üstel: “Dr. Küçük mücadele ve direniş demek”
Çakıcı: “Aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir, bu tür açıklamalar kabul edilemez”
Çakıcı: “Aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir, bu tür açıklamalar kabul edilemez”
Doğruyol: “Aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapıldı”
Doğruyol: “Aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapıldı”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim