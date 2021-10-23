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Cumhurbaşkanı Tatar Hatay’da temaslarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye  ziyareti kapsamında Hatay’da temaslarda bulunuyor.

23 Ekim 2021 Cumartesi 13:15
Cumhurbaşkanı Tatar Hatay’da temaslarda bulunuyor

Kıbrıs davasını ve Kıbrıs Türk tarafının yeni siyasetini Türkiye’de anlatmak, Türk halkı ile gönül birliğini ve ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki devlet ve eşitlik temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün süreceği bir anlaşma istediklerini söyledi. 
Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk halkı ile gönül ve kardeşlik bağları olduğunu, KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin her bölgesini ziyaret ederek, ulusal ve milli Kıbrıs davasını anlattığını, bu ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay temasları çerçevesinde Altınözü İlçesini de ziyaret etti. 
Tatar, burada “Altınözü 5. Zeytin -Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali” açılışına katıldı. Hatay 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda yer alan festivalde, Tatar, KKTC bayrakları ile karşılandığı festival alanını gezdi, halkla sohbet etti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıl önce yine Altınözü’nü ziyaret ettiğini, Hatay’ı ziyaret ettiğini, bu bölgeden KKTC’ye gelip hayat kuranlar sayesinde et ve tırnak gibi olduklarını söyledi. 

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Tatar, Hatay’a da selam göndererek, Altınözü köylüsünü, zeytin, zeytinyağı ve  tarım alanındaki üretkenliği, yatırımları ve çalışkanlıklarından  dolayı kutladı. 
Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, coğrafyada Türk varlığının önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta artık bağımsız iki ayrı egemen devlet temelinde anlaşma olabileceğini söyledi. 
Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Türk halkının bağlarının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını, bu bağların kopmayacağını ifade ederek, “Bizim yolumuz; Türk milletiyle gönül birliği, kardeşlik, birlik beraberliktir. Milli birlik, vatan millet bayrak temelinde yeni siyasetle Kıbrıs’ta ve bölgede Türkiye’nin desteğiyle daha güçlü bir KKTC yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Altınözü’nde zeytin ve zeytinyağı çalışmalarında  başarılar diledi. 
Konuşmaların ardından festival açılışı yapıldı, Tatar’a zeytinyağı hediye edildi, anı fotoğrafı çekildi.
 

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Son Güncelleme: 23.10.2021 14:38
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