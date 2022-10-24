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Cumhurbaşkanı Tatar, günübirlik ziyaret için İstanbul’a gitti

Tatar, İstanbul’a gitmek üzere bu sabah saat 11.20’de adadan ayrıldı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:35
Cumhurbaşkanı Tatar, günübirlik ziyaret için İstanbul’a gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’a gitmek üzere bu sabah saat 11.20’de adadan ayrıldı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, aldığı davet üzerine İstanbul’da düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılarak konferans verecek. 

Altınbaş Üniversitesi’nde “Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi ve Kıbrıs Türk Halkının Mücadelesi” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’a, “Fahri Doktora” tevdi edilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Sevdası” adlı kitabın tanıtımına da katılacak ve daha sonra Global Kalite Zirvesi’nde bir konuşma yaparak basın mensuplarına Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam geç saatlerde KKTC’ye dönecek.

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