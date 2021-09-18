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Cumhurbaşkanı Tatar “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gaziler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, “devletten ve egemenlikten asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek, Türkiye’nin de desteklediği egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm modelini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini yineledi. Cumhurbaşkanı Tatar, şehitler ile gazilerin fedakarlıklarının unutulamayacağını da söyledi. 

18 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
Cumhurbaşkanı Tatar “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gaziler Günü” mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e, gazilik unvanı verildiği günün yıl dönümünü, Gaziler Günü olarak Türk ulusu ile birlikte KKTC’nin de kutladığını belirterek, “Bu büyük ve anlamlı günü, vatan bildiğimiz bu topraklarda sonsuza kadar kutlamaya devam edeceğiz” dedi. 
Mesajda, “Türk ulusu tarihi boyunca, özgür ve bağımsız yaşamak uğruna şehit ve gazi olmayı şiar edinirken; Kıbrıs’ta da bir asırdan fazla devam etmekte olan özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizde Kıbrıs Türk halkı tüm olumsuz koşullara ve saldırılara karşı destansı bir direniş sergilerken evlatlarını şehit vermiş, bu direnişte yer alanlar ile halkımız bir bütün olarak en büyük onur olan gazilik unvanını elde etmiştir. Bunları unutmak mümkün değildir” denildi.
“Şehitlerimiz ile gazilerimizin emanetlerini ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz; devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmaktır. Uğraşımız da bu yöndedir” ifadesinde bulundu.     

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Mesajda, “Halkımızın kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında özgür ve egemen olarak yaşamasını sağlamak uğruna canlarını tehlikeye atan gazilerimiz en büyük değerimizdir. Her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtirim. Bu anlamlı günde, Türk ulusu ve onun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının tüm şehitleri ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, hayatta olan gazilerimizi de saygıyla selamlarım” ifadelerine de yer verildi. 

 

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Son Güncelleme: 18.09.2021 14:08
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