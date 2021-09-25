Cumhurbaşkanı Tatar, France 24’e konuştu: “Anlaşma iki ayrı devlet temelinde olabilir”

Cumhurbaşkanı Tatar, New York temasları çerçevesinde France 24’e yaptığı açıklamalarda Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerden asla kaçmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere etmeye hazır olduğunu ancak zemine dair gerçekçi olmak gerektiğini ifade etti.

“Gerçekçi bir anlaşma ancak iki eşit egemen devlete dayalı bir anlaşma ile mümkün olabilir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafı ve Rum tarafının etkin şekilde ayrı olduğunu ve birbirlerinin yaşamlarının üzerinde herhangi bir etkilerinin olmadığının kaydetti.

“Son 60 yıldır pek çok gelişme oldu ve 1960’lı yıllara geri dönmemiz söz konusu değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrı bir halk olarak Kıbrıslı Rumlara saygı duyuyorum. Onların kendi dili, dini, kültürü vardır. Ancak bu saygının karşılıklı olmasını bekliyorum”.

İki ayrı devletin enerji ve çevre gibi alanlarda iş birliği içinde dostane ilişkilere sahip olabileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de önemli ticaret merkezi olarak Avrupa’nın Singapur’u olabileceğini söyledi.

Maraş açılımı konusunda ise Cumhurbaşkanı Tatar, bunun yasal bir adım olduğunu ancak tüm bu konuların egemenliğimizin tanınmasının ardından konuşulabileceğini kaydetti.