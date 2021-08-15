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Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Ağırdağlılara yangından dolayı geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ağırdağ’da dün yolunun batı kısmında başlayıp ormanlık alana yayılan yangın yerinde incelemelerde bulundu.

15 Ağustos 2021 Pazar 20:45
Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Ağırdağlılara yangından dolayı geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bölgede çıkan yangına müdahale eden ve müdahale esnasında yaralanan bölge halkını ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangın neticesinde meydana gelen maddi ve doğal zararlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bölgede çıkan yangının Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı, asker, itfaiye, belediye ve gönüllü yurttaşların desteğiyle kısa zamanda söndürüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangının kontrol altına alınması için seferber olarak mücadele eden herkese teşekkür etti. 

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“GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI, KURALLARA RİAYET EDİLMELİ”

Yangında etkilenen bölgenin Orman Dairesi başta olmak üzere yetkili kurumlar tarafından yeniden yeşertilmesi için gerekli çalışmaların başlayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son zamanlarda artan doğal felaketlere sebep veren unsurlar konusunda bilinç düzeyinin artması gerektiğine işaret etti.

Bölge muhtarından, yangının bölgede izinli bir ağaç kesimi esnasında kesilen dalın elektrik tellerine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcım neticesinde meydana geldiği yönünde bilgi aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bundan sonraki olası yangınların önüne geçilmesi için herkesin gerekli tedbirlere riayet etmesi çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 16.08.2021 02:22
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