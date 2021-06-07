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Cumhurbaşkanı Tatar Çukurova Derneği başkan ve yetkililerini kabul etti

 

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:00
Cumhurbaşkanı Tatar Çukurova Derneği başkan ve yetkililerini kabul etti
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TATAR: “KIBRIS’TA UZUN YILLARDIR İKİ DEVLETİN VAR. KIBRIS ESKİ KIBRIS, DOĞU AKDENİZ ESKİ DOĞU AKDENİZ DEĞİL… ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta uzun yıllardır iki devletin var olduğunu vurgulayarak “Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil… ” dedi.

Kıbrıs’ta farklı dine ve kültüre mensup iki ayrı millet olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bugün iki halkın birbirini geçmişe nazaran tanımadığını da ifade ederek “Bizlerin ortaya koyduğu siyaset Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun bir siyasettir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çukurova Derneği başkan ve yetkililerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, halkın içinden gelmiş biri olarak devletin geleceği ve halkın güvenlik, özgürlük ve refah içerisinde bu topraklarda var olabilmesi için Anavatan Türkiye’yle birlikte yürüttüğü siyaseti halkla paylaşarak, halkın onayıyla Cumhurbaşkanı olarak görevlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen siyaseti toplumun çeşitli kesimleriyle istişarelere devam edeceğini vurguladı.

“FEDERASYONLA HEDEFLENEN KIBRIS TÜRKÜ’NÜN AZINLIK OLMASIDIR…”

Tek egemenliğin hakim olduğu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” devamı niteliğindeki federasyonda hedeflenenin Kıbrıs Türkü’nün azınlık olması ve Türkiye’nin adadan gitmesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Kıbrıs Türkü’nün egemen ve meşru devletinde güvenlik içerisinde yaşadığını ve bunca mücadeleden sonra azınlık olamayacağına dikkat çekti.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta uzun yıllardır iki devletin var olduğunu vurgulayarak “Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil… ” dedi.

“BİZLERİN ORTAYA KOYDUĞU SİYASET KIBRIS’IN GERÇEKLERİNE UYGUN SİYASETTİR”

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Kıbrıs’ta farklı dine ve kültüre mensup iki ayrı millet olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bugün iki halkın birbirini geçmişe nazaran tanımadığını da ifade ederek “Bizlerin ortaya koyduğu siyaset Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun bir siyasettir” dedi.

Güney’deki parlamento seçimlerinden radikal grupların güçlenerek çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafındaki eğitim sisteminin radikal görüşlü grupların güçlenmesini körüklediğini belirtti.

“BM PARAMETRELERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREK”

Cenevre’de, dünyanın gözüne baka baka ‘bizim ayrı egemenliğimiz, ayrı bir devletimiz vardır’ dediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konan yeni siyasi vizyonun öneminin altını çizerek cesaretle bu büyük sorumluğu yerine getirmeye devam edeceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dik ve onurlu duruşun Kıbrıs Türkü’ne çok şey kazandırdığının altını çizerek BM parametrelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Genel Sekreter, kapıyı kapatmamıştır” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, millet gibi devletin de egemen olabileceğinin altını çizerek geleceğe umutla baktığını kaydetti.

“BU ÇAĞDA RUM TARAFININ AYRIMCILIK YAPMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

Türkiye kökenli yurttaşların Güney Kıbrıs’a geçişlerine olanak tanınması gerektiğini yaptıkları çevrimiçi görüşmede BM nezdinde Rum Lider Anastasiadis’e söylediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu çağda ayrımcılık yapılması kabul edilebilir değildir ve insan haklarına aykırıdır” dedi.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ KKTC’Nİ DAHA GÜÇLÜ KILMAKTADIR ”

Türkiye’nin KKTC’ye verdiği büyük desteğinin, KKTC’yi daha da güçlendirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki enerji ve petrol kaynakları nedeniyle daha da güçlendiğini ve statüsünün yükseldiğini kaydetti.

KKTC Sulama İletim Tüneli projesine de değinen Tatar, projenin ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek Anadolu’dan gelen suyun, iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle Güzelyurt ve Mesarya Ovaları’na ulaşacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin yükselişe geçeceğine inanç belirterek, pandeminin aşı sayısının artmasıyla çok daha iyi bir duruma geleceğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 19:32
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