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Cumhurbaşkanı Tatar Brüksel’de basın toplantısı düzenledi...

25 Haziran 2021 Cuma 19:15
Cumhurbaşkanı Tatar Brüksel’de basın toplantısı düzenledi...
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“KIBRISLI TÜRKLER VE TÜRKİYE’YE KARŞI TARİHİ HATALAR YAPILDI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununun iki eşit ve egemen devlet modeliyle çözülebileceğini söyleyerek, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’ye karşı tarihi hatalar yapıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Türk tarafının önerilerini ciddiye almaları çağrısında bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların göz önünde bulundurulması ve egemenlik beklentilerinin yerine getirilmesi için adım atılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

“TARİHİ HATALAR YAPILDI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nde (AB) temsil edilmemesinin yarattığı eşitsizliği anlattığını söyleyerek, Genel Sekreterin bunun doğru olduğunu ancak bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını dile getirdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Portekiz Başbakanı olduğu dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınması için çok uğraştığını ve Türkiye AB’ye alınsaydı, çok daha olumlu ve farklı bir dünyadan bahsedileceğini aktardığını belirten Tatar, Türkiye ve Kıbrıslı Türklere “tarihi hatalar yapıldığını” söyledi.

Mücadelelerinin sürdüğünü dile getiren Tatar, doğruyu bulabilmek için Kıbrıs’ta iki eşit ve egemen devletten bahsedilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği ile birlikte varlığını, güven ve huzur içinde sürdürmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını koruyabilmesinin önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenliği sağlanmadan, tek devlet olarak AB’ye girilmesi halinde yaşanacak olumsuzluklara işaret etti.

“Türkiye ile bağlarımızın kopmasından, himayesinden vazgeçemeyiz” diyen Tatar, yeni vizyon ve siyasetlerine Türkiye’nin tam destek verdiğini anımsattı.

BM ve AB’ye, Kıbrıs Türk tarafının önerilerini ciddiye almaları çağrısında bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların göz önünde bulundurulması ve egemenlik beklentilerinin yerine getirilmesi için adım atılmasını istedi.

Tatar, anlaşma zeminin bu şekilde oluşturulabileceğini belirtti.

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Cenevre’ye yeni fikirlerle gittiklerini, iki devletli çözüm modelini gündeme getirdiklerini dile getiren Tatar, federasyon modelinde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in kendisini  Eylül ayında New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurul toplantıların çerçevesinde görmeyi beklediğini söylediğini kaydetti.

“MİTÇOTAKİS’E NEDEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TALEP ETTİĞİMİZİ ANLATTIM”

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı otelde kaldığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ile sabah saatlerinde kahvaltı salonunda karşılaşarak ayaküstü sohbet ettiklerini söyleyerek, Mitçotakis’e neden iki devletli çözüm talep ettiklerini anlattığını belirtti.

Mitçotakis’e Kıbrıs’ta 60 yıldır iki ayrı devlet bulunduğunu aktardığını dile getiren Tatar, anlaşmanın ancak iki ayrı devlet modeli ile sağlanabileceğini anlattığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta anlaşmaya ulaşılmasını Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Türkiye arasında da olumlu bir ortam doğmasına yol açacağını kaydetti.

Tatar, Mitçotakis’in AB içinde bu modele sıcak bakılmadığını söylediğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs’ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs’ta 60 yıldır iki devlet bulunduğunu, Kıbrıslı Rumların zenginlik ve ortaklığı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediğini kaydetti.

AB yetkililerine de Kıbrıs gerçeklerini öğrenmeleri, Annan Planı döneminde yaşananları unutmamaları çağrısında bulunan Tatar, dayatma ve empoze bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kıbrıs’ta şehitler verildiğini, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu kaydeden Tatar, “Bizi maceraya, tehlikeye götürecek bir anlaşmaya asla evet demeyiz” dedi.

Kıbrıs’ın AB’ye üye olma sürecinde hukuksuzluk yapıldığını söyleyen Tatar, Kıbrıs’ın kuruluş anlaşmalarına aykırı davranıldığını, Türkiye AB üyesi değilken ve Kıbrıs’ta ihtilaf devam ederken Kıbrıs’ın AB’ye alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin federasyonun başarılı olması için hiçbir zemin bulunmadığını anladığını da ifade etti.

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Son Güncelleme: 25.06.2021 19:50
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