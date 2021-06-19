Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak katıldığı, “Antalya Diplomasi Forumu”nda bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar konuşmasında, Kıbrıs konusunda federasyon zeminindeki görüşmelerinin tükendiğini, artık adil ve sürdürülebilir bir anlaşma için oyunun kurallarını değiştirme; müzakere zemininin, iki taraf arasındaki dengeyi ve egemen eşitlik ilkesini koruyacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak katıldığı, “Antalya Diplomasi Forumu”nda bir konuşma yaptı.