Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adanın her iki tarafının ve Doğu Akdeniz’de tüm tarafların kazançlı çıkacağı, Kıbrıs Adası ve bölgenin bütünü için yeni bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın mağdur edildiği statükonun sürdürülemez olduğunu ve bu haksızlığın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.