Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumburbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaretinde, kapalı Maraş ve Gazimağusa ile ilgili diğer konular konuşulurken, Covid-19 ile mücadelede belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan İsmail Arter’i kutladı ve teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Gazimağusa’da önce özel eğitim Merkezi’ni ardından da Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ettiğini, pandemi döneminde kesintisiz eğitim verilen Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde öğrencilerin topluma kazandırılması için yapılan çalışmalar ve devletin bu kuruma hassasiyetinin önemli olduğunu söyledi. Tatar, gelişen ve büyüyen KKTC’de Gazimağusa bölgesinde ciddi yatırımların olduğunu, Gazimağusa Belediyesi’nin en önemli belediyelerden biri olduğunu, Maraş’ın açılması ve Gazimağusa ile bir bütün olması için de belediyenin de Maraş’ta altyapı çalışması yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan olduğu dönemde kapalı Maraş’ın açılmasının belli koşullara bağlandığını ancak sahil şeridi ve kamu alanlarının açıldığını, Gazimağusa’nın halkın ve turistlerin ziyaret ettiği bir turizm destinasyonu ve cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, Gazimağusa denilince tarihi eserleri ve Maraş boyutu ile turistlerin özel ilgi duyacağı bir marka olarak kendisini dünyaya tanıtmakta olduğunu, dünyanın farklı yerlerinden gelip Maraş’ı ziyaret edenlerin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC’den 50 bin aşı daha geldiğini, daha önce 140 bin aşı geldiğini, AB’den gelen 35 bin aşı ile birlikte yüzde 20’nin üzerinde aşılama oranı olduğunu, bunun arkasının daha geleceğini belirterek, uzun zamandan beridir alınan tedbirler ile pandeminin iyi yönetildiğini, vaka sayısının güney Kıbrıs’a göre daha umutlandıran rakamlar olduğunu, aşılamanın devam etmesiyle birlikte açılma ve turizme katkısının görüleceğini söyledi. Öğrenci akışının başlamasıyla birlikte Gazimağusa’nın pandemi öncesindeki ekonomik koşulları yakalamasının sağlanacağını, Maraş açılımı ile turizm potansiyelin arttığını, Gazimağusa’nın eski ekonomik boyutu yeniden kazanmasını temenni etti. İmar Planı konusunda sıkıntıların yaşandığını, kendisinin imzalamadığı imar planını bir mimar olarak Ersan Saner’in bir düzene getireceğini ifade eden Tatar, açılan Maraş’la bir bütün olarak İmar Planının Yeniboğaziçi ve İskele ile birlikte halkın iş dünyasının da destekleyeceği ortak bir zeminde buluşularak dış yatırımcıyla birlikte ülke ekonomisine itici güç olmasını istedi. Çalışmaları yerinde görmekten Başkan İsmail Arter ile görüşmekten mutlu olduğunu, ayrıca Belediyenin pandemide gösterdiği başarıdan Belediye Başkanı İsmail Arter’i kutlayan Tatar, onun şahsında belediye ve çalışanlarına başlarılar diledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gazimağusa’yı ve Belediyeyi ziyaret etmiş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve onurlandıklarını ifade ederek, Belediye olarak çalışmalara devam ederken, Cumhurbaşkanı ile bilgi paylaşımında bulunduklarını ancak Cumhurbaşkanının yapılan çalışmaları yakından görmesinin daha verimli olduğunu söyledi. Gazimağusa’nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın belirttiği gibi çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Arter, fazla bozulmuş bir yapısı olmamakla birlikte İmar Planı yapılmasının çok önemli olduğunu, uzun yıllardan beridir imar planının yapılması gerektiğini söylediğini ve çalışmaları başlattıklarını belirtti. Başkan Arter, her geçen zamanda tıkanma olduğunda işin biraz daha zorlaştığını, bir an evvel emirnamelerden kurtulup, paydaşların desteğini alan bir imar planının hayat bulması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, imar planı başladığında Maraş açılımının olmadığını, kapalı Maraş da düşünüldüğünde entegre bir çalışmanın olması gerektiğini toplantılarda söylediğini belirtti. Başkan İsmail Arter, Gazimağusa’nın yarısının kanalizasyona bağlıyken diğer yarısının proje beklediğini, şimdi ise nüfusu 100 binlere çıkabilecek bir Maraş potansiyelinin önlerinde durduğunu, ileriye dönük çalışmanın olması gerektiğini, ayrıca kapalı Maraş’ın su hatları, telefon ve elektrikle ilgili çalışmaların başlaması gerektiğini, Belediyenin kamuya ait yerlerde bu çalışmaları teknik olarak yaptığını, ekiplerin kurulduğunu, Belediyede bir ofisi de bu iş için ayırdıklarını söyledi. Şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaların hız kesse de devam etiğini, hep söylenen Salamis Yolu’nun da 2. etabının 1 yılda biteceğini ifade ederek, ekonomik sıkıntıya rağmen Salamis Yolunun 2. Etabı için bugün sözleşme imzaladıklarını söyledi. Başkan Arter, bütün dünyayı saran pandeminin ülkemizde sağlıkla ilgili büyük sıkıntı yaşatmasa da ekonomik sıkıntıların olduğunu, bunun belediyeyi etkilediğini, tahsilatlarda düşüşler olduğunu, bunun çalışmaları yavaşlattığını söyledi. Covid-19’un Mart 2020’de başladığında Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleriyle bütün tedbirleri aldıklarını, PCR testlerinin Belediyenin personeli ile yapıldığını, “bu bizim görevimiz değil Sağlık Bakanlığı’nın görevidir” diye hiçbir zaman düşünmediklerini belirtti. Başkan İsmail Arter diğer özelliklerinin yanında, Gazimağusa’nın ülkenin seracılıktan elde ettiği üretimin yüzde 70’ine sahip olduğunu, liman, öğrenci, turizm, tarihi eser ve ülkenin en çok sulak alana sahip kenti olarak Gazimağusa’nın dikkat çektiğini, sulak alanların sivrisinek problemini beraberinde getirdiğini, bunun sorumluluklarını artırdığını belirtti. Hem doğayı korumak hem de sivrisineklerle mücadele etmenin birlikte yürütüldüğünü, zaman zaman eleştiri alsa da bu konuda başarılı olduğunu, her türlü kimyasal ilacı kullanmanın da zararı olduğunu, biyolojik mücadeleyi öne çıkardıklarını aktardı.