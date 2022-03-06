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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Beyarmudu’nda düzenlenen Kadın Emeği Pazarı’nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beyarmudu bölgesinde ilk kez kurulan Kadın Emeği Pazarı’nın açılışına katıldı.

06 Mart 2022 Pazar 21:30
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Beyarmudu’nda düzenlenen Kadın Emeği Pazarı’nın açılışına katıldı

Sibel Tatar’ın öncülüğünde kadın ürünlerinin satışına imkan verilmesini amaçlayan proje kapsamında Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde kurulan Kadın Emeği Pazarı açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadın Emeği Pazarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, bu güzel ve anlamlı etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Beyarmudu’nun gelişmekte olan bir yerleşim yeri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Mesarya Köy Pazarı adı altında yapılan bu açılışta artık böyle pazarların sık sık kurulacağını ifade ederek belediyeciliğin ve yerel yönetimlerin bu anlayışla bölgenin gelişmesi, insanların kalkınması için güzel ortamlar yarattığını ve üretime katkı sağladığını sözlerine ekledi.

“KADINLARIMIZ, ÜRETİMİ MARKALAŞTIRMA NOKTASINA GELMİŞTİR”

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Önemli olanın, KKTC’nin gelişmesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Hedefimiz; insanlarımıza doğru mesajları verebilmek, altyapı oluşturabilmek, üretimi ve kalkınmayı istikrarlı bir şekilde sürdürebilmektir. Yapılacak olan düzenlemelerle üretimin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için bazı değerlendirmeler yapılması gerekir. Bugün burada kadınlarımıza yönelik hazırlanan bu anlamlı çalışmaya katılanları, üretenleri ve katkı koyanları tebrik ediyorum. Kadınlarımız, üretimi markalaştırma noktasına gelmiştir. Ürünlerin, çeşitli sektörlere ilgi uyandıracak şekilde pazarlanabileceği bir noktaya gelinmiştir. Normal bir üretimi aştık ve kadınlarımız kendi adıyla emeğinin karşılığını alabilecek durumdadır.

Ülkemizin, birlik ve beraberlik içerisinde sıkıntılı günleri aşacağına olan inancım tamdır. İnsanlarımız, yerli üretimle birlikte kendi ihtiyaçlarını, kendi emeği ile karşılayabilecektir. KKTC, bu anlamda da kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülkedir. Kadınlarımıza güveniyoruz. Onlar bizim için çok değerlidir ve kendi hür iradeleriyle kendi yeteneklerini ortaya çıkarabilen; o özgüvenle üretim mekanizmalarına katkı koyabilecek cesarete sahiptir. Bugün bu pazara, el emeği ile katkı koyan kadınlarımıza teşekkür eder, bu güzel projenin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”

SİBEL TATAR: “BELEDİYELERİMİZİN KADINLARIN YANINDA OLARAK PAZAR YERİ SATIŞI GİBİ FIRSATLARI VERMESİ ÖNEMLİDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beyarmudu bölgesinde kadın üreticilere yönelik açık pazarın kurulmasına fırsat verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e teşekkür etti.

Kadınların üretmesi ve ürettiklerini satmasının önemine işaret eden Sibel Tatar, “Kadının ürettiğini satmasına imkan verecek pazar yeri satışı gibi fırsatlar hepimiz için önemlidir. Belediyelerimizin kadınların yanında olarak bu fırsatları vermesi önemlidir” dedi. Dünyada ve Türkiye’de belediyelerin, kadınlarla birlikte birçok çalışma yaptığını kaydeden Sibel Tatar, üreten kadınların bölgelerinde el emeklerini gerçekleştirebilmeleri ve ürettiklerini satabilmelerinin ülke ekonomisine de katkı sağladığını dile getirdi. Gazimağusa Belediye Başkanı’nın da kadın ürünlerinin satışı için imkan yarattığını anımsatan Sibel Tatar, Beyarmudu Belediyesi’nin de bu fırsatı yaratan ikinci belediye olduğunu ve özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi etkinliğin gerçekleşmesinin etkinliği daha anlamlı kıldığını söyledi. Sibel Tatar, kadın üreticilerinin ürünlerini sergilemeye devam etme fırsatının da verildiğini dile getirerek kadınların ürettiklerini değerlendirip üretime daha fazla katkı koyacaklarına inanç belirtti.

Sibel Tatar; “Ekonomik gücü olan kadın gerçek anlamda güçlü kadındır. Kadınların önce üretebilecek, sonra ürettiklerini satabilecek duruma gelerek güçlenen kadın oluşturmak için hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Bu yönde katkı koyanlara teşekkür ederim” diyerek sözlerine son verdi.

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Son Güncelleme: 07.03.2022 00:01
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