“ÖNEMLİ OLAN HUZURUN, BARIŞIN, İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE LAİKLİĞİN SÜRMESİ”

“MANEVİYATIMIZLA BUGÜNLERE KADAR GELDİK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ı kabul etti.

Tatar, Ünsal’la görüşmesinde yaptığı konuşmada, ülkede huzurun, barışın, inanç özgürlüğünün ve laikliğin devam etmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre Tatar, Prof. Dr. Ünsal’ın bu göreve atanmasının memnunluk verici olduğunu dile getirdi.



Her zaman nöbet değişimlerinin olduğunu, daha önce görevde olan başkanın 10 yıldan fazla emek verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:



“Sizin yönetiminizde yapılacak olan Din İşleri Başkanlığı çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dilerim. Önemli olan; ülkemizde huzurun, barışın, inanç özgürlüğünün ve laikliğin devam etmesidir. 1571’den beri bu topraklarda çok mücadeleler verdik ve maneviyatımızla, milli şuurumuzla bugüne kadar selametle geldik. Dönem dönem farklı düşünen insanlar olabilir ama benim düşüncem; her zaman insanların birbirine saygılı olabilmesi, her zaman anlayışla ülkenin yönetilmesidir. Bu bağlamda Din İşleri Başkanlığı’nın yapacağı çalışmalarla insanlarımızın kendi dinine olan bağlılığını, kültürünü ve geleneklerini sürdürebilmesi fevkalade önemlidir.”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışmalarından dolayı tüm Din İşleri Başkanlığı personeline başarılar dileyerek teşekkür etti.