Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 10.00’da gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK’ın pandemi dönemindeki icraatlarıyla ilgili kurul üyelerinden bilgi aldı.

Kabulde, YÖDAK Yönetim Kurulu Üyeleri, önümüzdeki yüksek öğretim yılında alınacak tedbirler ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla paylaşarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talebi üzerine, kurul üyelerinin önümüzdeki yüksek öğrenim yılında alınacak tedbirler ve görüşlerle ilgili ayrıntılı rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı’na sunması kararlaştırıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da hazır bulundu.

