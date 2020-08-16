Cumhurbaşkanı adayı Denktaş Sanayi Odasını ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını (KTSO’yu) ziyaret ederek, Başkan Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Serdar Denktaş seçim bürosundan verilen bilgiye göre, görüşmede sanayicilerin sorunları ele alındı, Denktaş Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde neler planladığını aktardı.

Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı ile Hükümetin rol kapma yarışı yaptığını iddia etti ve bu tutumların üzerine aday olma yolunu seçtiğini belirten Denktaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, iç yapıyı toparlayarak, sektörleri birbirleri ile barıştırıp, karşıt düşüncelerin tümüne de saygı duyarak kucaklayıcı bir tutum sergileyeceğini dile getirdi.

Ülkede toplum tarafından herhangi bir konuda konsensüs sağlandığı takdirde bu konunun Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’a , izah edilmesinin çok daha rahat olacağını belirten Denktaş, seçilmesi halinde bir çok konuda hükümetlerle diyaloglar kurabileceğine inandığını ifade etti.

Özellikle bu dönemde ülke sanayisinin derdinin çok olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimine parti seçimi gözü ile bakılmasının en büyük yanlışlardan biri olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın iç konularda yetkisi olmasa da büyük bir etkisi olduğunu ve etkiyi doğru yönde kullanması gerektiğini vurguladı.