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CTP’nin Geçitkale Belediye Başkan Adayı yeniden Öztaş

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Haziran 2022’de yapılacak yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Geçitkale’de devam etti.

12 Ekim 2021 Salı 14:15
CTP’nin Geçitkale Belediye Başkan Adayı yeniden Öztaş

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Geçitkale’nin 7 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Hasan Öztaş’ın, önümüzdeki yerel seçimlerde de CTP adayı olarak, yeniden yarışa gireceği duyuruldu.

Etkinlikte, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yeniden aday olan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuşma yaptı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bereketli bir dönemin kendilerini beklediğini kaydetti.

Ülkenin çok karanlık günlerden geçtiğini ve çok büyük bir karanlığa mahkum edilmeye çalışıldığını savunan Erhürman, ekonominin yerlerde süründüğünü öne sürdü. Erhürman, “Halkın derdini zerre umursamayanlar, ülkenin kurumlarının itibarını yerle bir ediyor, sarsıyor. Bu ülkenin gailesini çekmiyorlar” diye konuştu.

“GEÇİTKALE’DEKİ BU IŞIĞI SÖNDÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”

Geçitkale’nin 7 sene önce ve şimdi nerede olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Erhürman, “Geçitkale’de Hasan Öztaş’ın ekibiyle birlikte, tırnaklarıyla yerleri kazıyarak, ortaya çıkarttıkları ışığı söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Erhürman şöyle devam etti:

“Çok uğraştıklarını biliyoruz. Hangi dönemlerde, bizim içimize sinmeyecek yöntemlerle buralarda neler yaptıklarını da biliyoruz. Geçitkale halkı, 7 sene öncesini hatırlıyor, bugünü de görüyor.”

Hasan Öztaş ve ekibinin aylarca maaş almadan hizmete devam ettiğini dile getiren Tufan Erhürman, “Bizim hizmet aşkımız keseleri doldurmak değil, bizim hizmet aşkımız gerektiğinde evimize götüreceğimiz ekmeği keserek, bölgemize, ülkemize hizmet götürmektir” şeklinde konuştu.

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Hasan Öztaş’ın 7 senedir söz konusu durumun en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirten Erhürman, “Hem yerelde, hem genelde bereket geliyor” dedi.

ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, bu zorlu yarışta yanında olan herkese teşekkür etti.

Bölgeye sevdalı herkesle, sefayı değil cefayı paylaşmak için bir arada olduklarını ifade eden Öztaş, “Bu güzelliğimizi seçim sonrasında da sarmaş dolaş bir sevgiyle kutlayabilmek umuduyla” diye konuştu.

“HİÇ BİTMEYECEK BİR HEYECANLA YOLA ÇIKTIK”

Hiç bitmeyecek bir heyecanla yola çıktıklarını kaydeden Öztaş, “Gün kişisel hesapların günü değil. Gün, yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün, bu ülkede layık olmadıklarımıza dur demek için bölgemiz için kenetlenme günüdür” ifadelerini kullandı.

2 dönem 7 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Öztaş, “7 yıldır edindiğim tecrübeyle ve yaptıklarımızla, bu şerefli görevi tekrar bana layık gördünüz. Benim için onurdur, gururdur. Bölgemize olan sorumluluklarımızı bilerek, sizlerden aldığım güçle hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

Yarışta hükümet olmanın avantajlarının kullanıldığını savunan Öztaş, “ne denli adaletsiz olursa olsun” yılmayarak, kararlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirtti. Bu yarışın tek başına koşulacak bir yarış olmadığını ifade eden Hasan Öztaş, şunları kaydetti:

“Bu yarışta dün olduğu gibi yarın da bizlere çelme takmaya çalışanlar olacak. Bizleri yarış dışına atmaya çalışanlar olacak. Ortak kaygılarımıza, ortak geleceğimize sahip çıkacağız.”

Geçitkale’ye hizmet etmenin kendisi ve ekibi için bir şeref olduğunu dile getiren Öztaş, “Şahsımı bu göreve layık gören partime en içten duygularımla teşekkür ederim” dedi.

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Son Güncelleme: 12.10.2021 15:13
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