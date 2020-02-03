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CTP: “Koronavirüse karşı ortak çalışmaları destekliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesinde sağlık sistemleri, iş birliği ve iletişimin önemli bir rol oynadığını ve virüse karşı ortak çalışmaları desteklediğini bildirdi.

CTP: “Koronavirüse karşı ortak çalışmaları destekliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesinde sağlık sistemleri, iş birliği ve iletişimin önemli bir rol oynadığını ve virüse karşı ortak çalışmaları desteklediğini bildirdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:14
CTP: “Koronavirüse karşı ortak çalışmaları destekliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesinde sağlık sistemleri, iş birliği ve iletişimin önemli bir rol oynadığını ve virüse karşı ortak çalışmaları desteklediğini bildirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “İnsanlığın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı mücadele yürütülürken virüsün ağırlıklı olarak etkilediği ülkeler ile dayanışma en yüksek seviyede tutulmalı, ırkçı ve yabancı düşmanlığına varan söylemlerden uzak durulmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Dünya genelinde güçlü sağlık sistemlerinin virüsün yayılmasını önleyebilecek en önemli unsur olduğu kaydedilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın erken tanı, hastaların izolasyonu ve tedavisi, olgularla temas edenlerin takibi ile ilgili önlemleri derhal alması, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapması bilgi paylaşımında şeffaf olması gerektiği belirtildi.

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Dünyada koronavirüs salgınının gündeme gelmesiyle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarını etkileyebilecek ortak sağlık sorunlarının çözümü için kurulan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, Kıbrıs’a herhangi bir şekilde ulaşan herhangi bir bulaşıcı hastalığın hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için aynı düzeyde risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

“LİDERLERİN ORTAK ÇAĞRISI OLUMLU”

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Ülkemizde kapsamlı çözüme ulaşmak için çabalar sürerken aynı zamanda toplumları etkileyen insani meselelerde çok daha yakın dayanışma ve birlikte çalışma içinde olunması gerekmektedir. Bu bağlamda koronavirüs salgını ile ilgili olarak Liderler tarafından yapılan ortak çağrıyı olumlu bulduğumuzu belirtirken, acil durumlar dışında düzenli, sürekli ve aksatılmadan yapılan ortak çalışmaların içinde bulunduğumuz olağanüstü zamanlarda daha verimli ve sağlıklı sonuçlar için gerekli olduğunu hatırlatırız.”

Son Güncelleme: 03.02.2020 15:27
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCtpKoronavirüs
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