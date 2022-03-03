CTP Kadın Örgütü’nden 8 Mart yürüyüşü ve konserine davet

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başkent Lefkoşa’da “8 Mart’ta Güçlerimizi Birleştiriyoruz, Mücadelemizi İleriye Taşıyoruz” sloganıyla yürüyüş ve konser düzenliyor.

CTP Kadın Örgütü, kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerine 8 Mart’ta güçlerini birleştirme ve birlikte mücadele çağrısı yaparak, “Gelin, 8 Mart’ta mücadelemizi daha ileriye taşımak için birlikte yürüyelim” dedi.

CTP Kadın Örgütü’nün organize ettiği yürüyüş için 8 Mart Salı günü saat 17.00’de Dereboyu Pronto Çemberi’nde buluşulacak. Yürüyüş, Pronto Çemberi’nden başlayıp Lefkeliler Hanı’na sona erecek. Ardından Niyal Öztürk, Cihan Tunceli ve Şifa Çolakoğlu’nun sahne alacağı konser yer alacak.

CTP Kadın Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün; insan hakları temelinde, ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan kadınların güçlenmesi açısından önem arz ettiği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük mücadelesi açısından çok büyük önem taşıdığı belirtildi.



Dünyada ve ülkede kadınların, iki yılı aşkın süredir devam eden pandemiden dolayı birçok yönden “orantısız” şekilde zarar gördüğü belirtilen açıklamada, “Söz konusu dönemde kadına yönelik şiddette sarsıcı artışlar olmuştur. Kadın işsizliği daha da artmış, kadınların üzerindeki çocuk ve yaşlı bakım yükü çoğalmıştır. Dahası, pandemi ile mücadelede sağlık hizmetlerinde ön cephede çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturmuştur” denildi.

Kadın ve erkek arasında önceden var olan eşitsizliklerin pandemi ile birlikte “yaşamın her alanında daha da kötüye gittiği” ifade edilen açıklamada, ülkede derinleşen ekonomik kriz, Türk Lirası’nın değer kaybı, daralan ekonomi, yoksulluk ile işsizliğin, kadınları, çocukları, yaşlıları, LGBTI+ bireyleri, özel gereksinimli bireyleri “daha da kırılgan” hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

“Savaşlardan, yoksulluktan, çatışmalardan, göçlerden, en çok kadınlar, kız çocuklar ve dezavantajlı gruplar etkilenmektedir. İklim krizinden, ekonomik krizlerden, siyasi krizlerden de en çok kadınlar ve kız çocuklar etkilenmektedir. Tüm bu gerçekler bağlamında CTP Kadın Örgütü olarak; kadınlara, kız çocuklarına ve dezavantajlı bireylere yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddeti önlemek için gereken tüm yasal ve idari çalışmaları yapmaya, emek, eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve barış için mücadeleyi yükseltmeye dair sözümüze bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.”

