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CTP: “Hükümet emekçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP  hükümetinin, emekçilerin toplu iş sözleşmeleri ile  kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya yönelik yasa tasarısı hazırladığını savundu. 

30 Nisan 2021 Cuma 12:00
CTP: “Hükümet emekçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor”
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CTP’den yapılan yazılı açıklamada, 3 Mart’ta imzalanan TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında da yer alan öngörüye göre İş Yasasının 30(2) maddesinde yapılması tasarlanan değişiklikle yeni toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar “mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri devam eder” hükmü yerine, “yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri en fazla bir (1) yıl geçerlidir” hükmünün getirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

“Binlerce çalışanın kazanılmış haklarını orta yerden kaldırmaya yönelik olan bu denli önemli bir düzenleme yine “Ben bilirim, ben yaparım” mantığıyla yapılıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, yasalara rağmen hiçbir sendika ile görüşülmediği, teknik kurul gibi demokratik süreçlerin  çalıştırılmadığı ileri sürüldü. 

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“BEDELİ NE OLURSA OLSUN, MÜCADELE EDECEĞİZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UBP-DP-YDP azınlık hükümeti uyguladığı politikalarla bir yandan yokluk ve yoksulluğu derinleştirirken, alım gücünün gittikçe gerilemesine neden olurken, öte yandan emekçi kesimlerin yıllar itibarıyla kazanılmış haklarını kaldırmaya, demokratik ve sendikal mücadeleyi etkisizleştirmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Emekçi kesimlerle, emek örgütleriyle ve halkımızla birlikte bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 30.04.2021 12:04
Anahtar Kelimeler:
Ctp
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