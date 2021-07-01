CTP Girne’de yürüyüş düzenledi

ERHÜRMAN: “KIBRIS TÜRK HALKI BÖYLE KÖTÜ BİR YÖNETİMİ ASLA HAK ETMİYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), geçen hafta başlayan eylemlerine Lefke, İskele ve Mağusa’nın ardından dün akşam Girne’deki yürüyüşle devam etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katıldığı Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayan yürüyüş yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Eylemde ilk olarak Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, selamlama konuşması yaptı. Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.

“GELECEĞİMİZİN DAHA FAZLA ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, var oluşu ile ilgili endişelerinin büyüdüğü bir dönemden geçiyor ve ‘Vardık Varız Var Olacağız’ demenin tam zamanı. Her şeyden önce bir hükümetle değil, resmen bir felaketle, hatta bir adım öteye geçiyorum, giderek bir rezaletle karşı karşıyayız. Kıbrıs Türk halkı böyle kötü bir yönetimi asla hak etmiyor. Ve bunu çok yüksek sesle seslendirmemiz, duyurmamız gereken bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türk halkı bu adada vardı, vardır ve var olacaktır” vurgusu yapan Erhürman, şunları kaydetti:

“Ama bugün gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse hükümet tarafından ortaya konulan politikaların Kıbrıs Türk halkını var oluşunu geleceğe taşıma konusunda nasıl bir belirsizlikle, öngörülemezlikle, giderek endişeyle karşı karşıya bıraktığı açık. Hiçbirimizin halkımızı bu olumsuzluklarla baş başa bırakma lüksümüz yok. Bu hükumetin görevde kaldığı her gün Kıbrıs Türk halkının geleceğinden bir gün daha çalınıyor. Geleceğimizin daha fazla çalınmasına izin vermeyeceğiz!”

“ALTI AYDIR MECLİS’TE NİSAP SORUNU YAŞANIYOR”

Meclis’te yaşanan nisap sorununa dikkat çeken Erhürman, “Ülkede hiçbir kurumun itibarını bırakmadılar. Meclis, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından tarihinin en itibarsız konumuna düşürüldü. Bu hükümetin kurulduğu günden beri ayak oyunları ve bireysel çıkarlara dayanan pazarlıklar sebebiyle nisap sorunu yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin, Meclis’in yaşadığı nisap sorununun sorumluluğunu muhalefetin üzerine yıkmaya çalıştığını ileri süren Erhürman, “Bunu yapmaya çalışanlar, bu hükümetin kurulduğu dönemde, ülke bütçesiz kalmasın diye muhalefetin Meclis’te sağladığı kolaylıkları ve hükümete mensup milletvekilleri sağlık sorunu yaşadığında nisaba verdiği desteği dahi unutuyor veya unutturmaya kalkıyorlar” diye konuştu.

“GELİNEN NOKTADA MUHALEFET HÜKÜMETE NİSAP DESTEĞİ VERMEYECEK”

Gelinen noktada muhalefetin hükümete nisap desteği vermediğini ve vermeyeceğini ifade eden Tufan Erhürman, hükümetin verilen nisap desteğine karşın, Anayasa’yı, Meclis içtüzüğünü fütursuzca ihlal ettiğini, Meclis’te kalkan yirmi yedi ele güvenerek muhalefeti yok saydığını ve ‘Benim çoğunluğum var ne istersem yaparım’ dediğini iddia etti.



Hükümetin, Anayasa ve yasaya göre Haziran’da yapılması gereken seçimi dahi yaptırmayarak, ülkenin demokrasi tarihine kara bir leke sürdüğünü ileri süren CTP Genel Başkanı Erhürman, şunları belirtti:“Anayasa’yı, yasaları ve içtüzüğü Meclis’te kalkan yirmi yedi elle çiğneme cüretini gösterenler, Meclis’i açmak söz konusu olduğunda, kişisel pazarlıklar sebebiyle aynı yirmi yedi eli bulamayınca sorumluluğu muhalefete yüklemeye, sorumluluk Meclis’in tamamına aitmiş gibi göstermeye kalkıyorlar. Amacın ne olduğu bellidir. Amaç, Meclis’in itibarını yerle bir ederek, halkımıza, ‘Bizden bir şey olmaz. Bu memleketten bir şey olmaz’ mesajı vermektir. Amaç, Kıbrıs Türk halkının öz güvenini zedelemektir. Amaç, Kıbrıs Türk halkına ‘Ben daha iyi yaparım’ demeye yüzleri kalmayanların, ‘Biz kötüyüz ama onlar da kötü. Onun için bizi seçin. Biz yönetemesek, bu ülkede toplumsal düzeyde hiçbir iş yapmasak da sizin bireysel işlerinizi hallederiz’ mesajını iletmektir. Bilmeleri gereken tek bir cümledir: Kıbrıs Türk halkının da CTP’nin de böyle softa şaşırtmalarına karnı toktur!”“KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ GERÇEKÇİ OLMAYAN FORMÜLLER STATÜKONUN DEVAMINI SAĞLAMAYA YÖNELİKTİR”Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelere de değinen Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kurulduğu günden bu yana aralıksız olarak adada kapsamlı çözüm, barış ve istikrar mücadelesi verdiğini ifade etti.“CTP’nin elli yıllık mücadele tarihinden süzülen deneyimi, bu ülkede kapsamlı çözümün anahtarının iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğunu açıkça göstermektedir” diyen Erhürman, “Gerçekçi olmayan formüller önererek, ülkede statükonun, belirsizliğin, istikrarsızlığın ve öngörülemezliğin devamını sağlamaya çalışanların bu çabaları asla sonuç vermeyecektir” ifadelerini kullandı.“KUTLU ADALI CİNAYETİ İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ VERİLERİ UNUTTURMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ”Erhürman, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ise, şunları söyledi:“Öyle basiretsiz bir yönetim ile karşı karşıyayız ki Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili çok ciddi emareler ortaya çıkmışken, tanıklıklar, ifadeler ortaya çıkmışken Türkiye Cumhuriyeti’nde soruşturma başladı diye buradan oraya teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapmaya niyeti yok.Meclis’te oy birliğiyle kurulmasına karar verilen Araştırma Komitesi’nin kurulmasını dahi komitede çoğunluğa sahip olma ısrarıyla engelliyorlar. Soruyoruz. ‘Niye çoğunluk istiyorsunuz? Derdiniz raporun gerçekler ışığında hazırlanmasını engellemek mi?’ Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanıt yok! Dertleri bu konuyu da zamana yayarak unutturmak. Ama başaramayacaklar. Kıbrıs Türk demokrasi ve insan hakları tarihi açısından büyük bir yara olan bu olayı unutturmalarına izin vermeyeceğiz.”“HÜKÜMET, İNSANLARI DAHA DA YOKSULLAŞTIRMAYA, PİYASADAKİ TALEBİ DAHA DARALTMAYA ÇALIŞMAKLA MEŞGUL”Ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “Bu memlekette binlerce insan işsiz kaldı. Binlerce iş yeri kapandı. Kasaplar hayatlarında ilk defa 10 TL’lik kıyma isteyen müşterilerle karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor. Turizmde, yükseköğretimde, inşaat sektöründe alarm zilleri çalıyor. İnsanlarımız her gün biraz daha yoksullaşıyor. Ama bunlar hükümetin derdi bile değil” iddialarında bulundu.“Hükümet, hayat sürekli olarak pahalılaşırken, hem de hukuka aykırı olduğunu bile bile hayat pahalılığı ödeneğini de durdurarak insanları daha da yoksullaştırmaya, piyasadaki talebi daha daraltmaya çalışmakla meşgul” ifadelerine yer veren Erhürman, şunları kaydetti:“Bunun dışında ne ekonomi ne de maliye konusunda herhangi bir projeleri var. Bu halka yapabilecekleri en büyük iyilik bir an önce çekip gitmeleridir. Bir an önce çekip gitsinler ki, krizden çıkış stratejisini geliştirecek, uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planlarını hazırlayıp yürürlüğe koyabilecek, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkabilecek bir hükümeti halkımız göreve getirebilsin. Bir an önce gitsinler ki halkımız daha fazla zaman kaybetmesin. Saçma sapan, günübirlik çıkar kavgalarıyla değil, halkın sorunlarıyla, gerçek gündemiyle uğraşabilsin. Görevde kaldıkları her gün bu halkın geleceğinden bir gün daha çalınıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz.”