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CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama

CTP Basın Bürosu, hellimin AB Komisyonu tarafından Kıbrıs'ta özgü bir ürün olarak tescil edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı..

30 Mart 2021 Salı 15:45
CTP'den hellim tescili ile ilgili açıklama
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CTP Basın Bürosu'nun açıklaması şu şekilde:

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"Hellimin Kıbrıs'a özgü bir niş ürün olarak coğrafi tescili in AB Komisyonu tarafından oy birliği ile karara bağlanmış olması son derece önemli ve sevindirici bir gelişmedir. 2007 yılından itibaren başlayan bu sürecin, önce ülkemizde, ardından Türkiye'de ve son olarak da 500 milyonluk satın alma kabiliyeti çok yüksek bir pazar olan Avrupa Birliği'nde olumlu sonuçlanması, Kıbrıslı Türk tarım kesimi ve sanayii için çok büyük bir fırsattır.

2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'ın öncülüğünde, CTP'nin büyük ortak olduğu hükümetle, başta Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve AB Koordinasyon Merkezi işbirliğinde ilerletilen bu kolektif çalışma, özellikle partimize mensup milletvekillerinin meclisimizi temsilen gittikleri Avrupa Birliği Parlamentosu'nda ve diğer kurumlarında muhataplarıyla gerçekleştirdikleri tüm temaslarında konuyu ısrar ve hassasiyetle takip etmelerinin sonucu olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır.

aşama, bir sonuç olmayıp, gerçekte bir başlangıçtır. Çünkü şimdi Hellim/Halloumi, artık tam da olması gerektiği gibi, gereken tüm sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak üretilmek zorundadır. Bu, içeriğindeki sütün elde edildiği hayvanların yerelliğini ve sağlıklı olmasını gerektirir. Ayrıca, kullanılacak küçükbaş ve büyükbaş süt oranının tescil koşullarına uygunluğunu belli bir vadede zorunlu kılmaktadır. Artık hellim Kıbrıs'tan başka bir yerde üretilemeyecek. Bu önemli bir adımdır. Ama yeterli küçükbaş sütünü üretebilmek, Yeşil Hat üzerinden ihracatta sorun yaşamamak ve başka ülkelerde üretilen ve uyduruk adlarla satışı yapılan ürünlerle rekabet edebilmek için daha yapacak çok iş var! Şimdi, hellimi gerçek anlamda sahiplenme, planlama ve strateji geliştirme zamanıdır. Bu önemli gelişmenin yaşanmasına katkısı olan tüm kişi ve kurumlar teşekkürü fazlasıyla hak etmektedir. Hellimin Avrupa Birliği'nde coğrafi tescili halkımıza hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
CtpHellim Tescili
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