CTP: “Cumhurbaşkanı Tatar’ın Erhürman ile ilgili söylediği sözler derinden yaraladı”

CTP yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ı; “göreve geldiği günden bugüne kadar her fırsatta Kıbrıs’ın ilerici, demokrat ve muhalif insanlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne ispiyonlamakla” suçladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in Türkiye’de gözaltına alınmasına sessiz kaldığı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bu konudaki çağrılarına ise “akıllara zarar” cevaplar verdiği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tatar, halkımızın ilerici, demokrat ve muhalif güçlerini sadece TC yetkililerine ispiyonlamakla kalmamış, kişisel sosyal medya hesaplarından insanlarımızı kendi trollerine karşı linç ettirmekten de geri kalmamıştır.



Bunun son örneğini de Genel Başkanımız Sn. Tufan Erhürman’a yönelik yaptırmıştır. Kişisel sosyal medya hesabından oldukça seviyesiz bir açıklama yapan Tatar, Genel Başkanımızı linç kültüründen beslenenlerin önüne atmaktan çekinmemiştir.TC yetkililerinin ağır müdahaleleri sonucu bu makama ‘seçtirilen’ Ersin Tatar’a tavsiyemiz, her fırsatta kendisine muhalif olan Kıbrıslı Türkleri aşağılamak yerine, eleştiri yapmakla seviyesizlik arasındaki farkın farkına varması ve makamının gerekliliklerinden biri olan halkına sahip çıkmasıdır.”