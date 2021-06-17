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CTP Başkanı Erhürman Elektrik Müteahhitleri Birliğini ziyaret etti

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni (KTEMB) ziyaret etti. 

17 Haziran 2021 Perşembe 18:45
CTP Başkanı Erhürman Elektrik Müteahhitleri Birliğini ziyaret etti
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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni (KTEMB) ziyaret etti. 

CTP’den verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, küçük nüfus ve ekonomiye sahip olan ülkelerin kendi ekonomisini ve kendi iş insanını koruması gerektiğini ifade etti. 

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Erhürman, “Çünkü kendi iş insanı kalkınırsa, bununla birlikte yerelde istihdam da artar. Buranın ekonomisinin ürettiği değerleri burada yatırım yapan iş insanları alamıyor. Bizim müteahhitlerimizin uzmanlığı yetmiyor mu? Yetmezse şikayet etmeyiz. Ama her şeyiyle yeterliyken bu işten kazanılacak para ve yaratılacak istihdamın buralarda olmaması ve başka yere gitmesi de kabul edebileceğimiz bir şey değil” dedi. 

Pandeminin açtığı yaraların sarılması ve sonrasında ise düzenli bir şekilde kalkınmayı sağlayabilmek için uzun vadeli kalkınma planlarının hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “2024’e kadar nasıl bir plan, proje ortaya koyacağımızı şimdiden hesaplayamazsak, gelecek yıldan itibaren çok ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Ya planlarız, ya da ekonomik olarak bırakın kalkınmayı, bulunduğumuz seviyeyi korumakta bile çok ciddi güçlük çekeceğimiz dönemler yaşayacağız” dedi. 

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Son Güncelleme: 17.06.2021 19:16
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