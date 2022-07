CTP: “Asgari Ücretin Hayat Pahalılığı Oranında Artırılması Ve Vergiden Muaf Olması Gerek“

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında düzenlenmesi ve vergiden muaf tutulması gerektiğini belirtti.

Sorakın, asgari ücretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığı ödeneğinin “maaş artışı” olmadığını, alım gücünü korumaya dönük bir uygulama olduğunu kaydetti ve “Asgari ücret de aynı mantıkla düzenlenmeli ve her koşulda vergiden muaf olmalıdır. CTP olarak Meclis’e sunduğumuz, ‘Asgari ücretin her koşulda vergiden muaf olmasıyla’ ilgili yasa önerisinin bir an önce yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır” dedi.

Altı aylık hayat pahalılığının yüzde 56,76 olduğuna işaret eden Sorakın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Açlık sınırının 9 bin 46 TL olduğu günümüzde, asgari ücrete yapılan yüzde 41’lik artış kabul edilebilir değildir. Belirlenen asgari ücret açlık sınırının altında olup, bu ücretle geçinmek mümkün değildir. Asgari ücrete yapılacak artış nedeniyle etkilenecek bazı işletmeler, devlet tarafından desteklenmelidir. Hükümet bu konuda, sosyal devlet anlayışıyla hareket etmelidir. Küçük esnaf, üreticiler ve ihtiyacı olan işletmeler de destelenmeli, gerekli olanaklar yaratılmalıdır. Aksi halde çalışma barışını sağlamak mümkün olamayacaktır.”